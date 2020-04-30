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«Газель» стала безопаснее для водителя

Новости

Николай Андреев

Группа ГАЗ объявила о начале производства автомобилей семейства «Газель Next» с водитель­ской подушкой безопасности. Сейчас она устанав­ливается на отдельные модификации, но в течение 2020 года станет стандартным оснащением модели. 

«Газель Next»
Салон «Газели Next» без подушек безопасности
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«Газель Next»

  • Для установки водительской подушки безопасности изменили конструкцию рулевого управления и форму передней панели. У «Газели» появились ещё и ремни безопасности с пред­натяжителями. При получении сигнала о столкно­вении новый блок управления затянет ремни, откроет подушку и отключит подачу топлива для предотвращения возгорания.

  • Сейчас Группа ГАЗ разрабатывает для «Газели Next» подушку безопасности для передних пассажиров. Она будет сдвоенной, так как справа устанав­ливается двухместное сиденье. Пассажирская подушка, в отличие от водительской, станет опцией.

Параллельно на Горьковском автозаводе проходит испытание обнов­лённая версия «Газель NN». Она получит линзован­ные фары и свето­диодные ходовые огни, полностью новый интерьер и полноприводную версию с двух­литровым турбодизелем Volkswagen. Из-за пандемии коронавируса начало выпуска перенесли с конца 2020 года на 2021 год.

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