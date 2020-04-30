«Газель» стала безопаснее для водителя
Николай Андреев
Группа ГАЗ объявила о начале производства автомобилей семейства «Газель Next» с водительской подушкой безопасности. Сейчас она устанавливается на отдельные модификации, но в течение 2020 года станет стандартным оснащением модели.
Для установки водительской подушки безопасности изменили конструкцию рулевого управления и форму передней панели. У «Газели» появились ещё и ремни безопасности с преднатяжителями. При получении сигнала о столкновении новый блок управления затянет ремни, откроет подушку и отключит подачу топлива для предотвращения возгорания.
Сейчас Группа ГАЗ разрабатывает для «Газели Next» подушку безопасности для передних пассажиров. Она будет сдвоенной, так как справа устанавливается двухместное сиденье. Пассажирская подушка, в отличие от водительской, станет опцией.
Параллельно на Горьковском автозаводе проходит испытание обновлённая версия «Газель NN». Она получит линзованные фары и светодиодные ходовые огни, полностью новый интерьер и полноприводную версию с двухлитровым турбодизелем Volkswagen.