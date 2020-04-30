«Газель» стала безопаснее для водителя

Для установки водительской подушки безопасности изменили конструкцию рулевого управления и форму передней панели. У «Газели» появились ещё и ремни безопасности с пред­натяжителями. При получении сигнала о столкно­вении новый блок управления затянет ремни, откроет подушку и отключит подачу топлива для предотвращения возгорания.