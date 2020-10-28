ГАЗель Next с дизелем от Audi TT поступила в продажу

Внешне новая версия не отличается от других ГАЗелей Next. Под капотом – 4-цилин ­дровый 2-литро ­вый турбо­дизель Volkswagen EA189, который самим концерном ставился как на свои легковые и коммер­ческие машины (например, Transporter T5), так и на «Шкоды» и некоторые модели Audi (купе TT, А3/А4, Q5).

Мотор Volkswagen выдаёт 136 л.с. и 340 Нм против максимальных 149 сил и 320 Нм у американо-китайского дизеля Cummins ISF 2.8, который также шёл на ГАЗель Next. Заявленный расход немецкого дизеля меньше: на 60 км/ч это 8,1 л/100 км, на 80 км/ч – 9,7 л/100 км. У дизеля Cummins – 8,5 и 10,5 л/100 км соответ­ственно.

Для России дизель Volkswagen настроен на Евро-5 и оснащён катализато­ром, рециркуля­тором EGR, оригинальным глушителем, датчиком воды в топливе, а также сажевым фильтром DPF с клавишей принудитель­ного включения «прожига». Турбо­компрессор несёт марку Garrett, топливная система common-rail развивает давление до 2000 бар и автоматически прокачи­вается в случае, если в неё попал воздух (например, когда кончилось топливо). Также под ГАЗель у дизеля изменена система охлаждения, но сменный воздушный фильтр тот же, что и у Cummins.

С дизелем Volkswagen сочетается новая усиленная 6-ступен ­чатая «механика» разработки Горьковского автозавода. Она идёт с более тяговой главной парой моста (4,55 против 4,3 с «Камминсом»), выдер­живает входной крутящий момент до 450 Нм, и производитель заявляет её ресурс на уровне 300 000 километров. Под более крупную КПП укоротили переднюю часть кардана (он необслужи­ваемый), зато на коробку теперь можно установить вал отбора мощности для привода навесного оборудо­вания. В будущем такую же КПП должны получить и ГАЗели с дизелем Cummins ISF 2.8 (уже есть Одобрение типа транс­портного средства, как сообщает Drom), с которым пока сочетается только 5-ступен ­чатая МКПП.