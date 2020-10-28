ГАЗель Next с дизелем от Audi TT поступила в продажу
Александр Евдокимов
ГАЗ сообщил о начале продаж грузовика ГАЗель Next с более экономичным и тяговитым дизелем Volkswagen в паре с новой шестиступенчатой механической коробкой передач. Но пока новинка будет доступна у дилеров только в пяти городах России.
Внешне новая версия не отличается от других ГАЗелей Next. Под капотом –
4-цилиндровый 2-литровый турбодизель Volkswagen EA189, который самим концерном ставился как на свои легковые и коммерческие машины (например, Transporter T5), так и на «Шкоды» и некоторые модели Audi (купе TT, А3/А4, Q5).
Мотор Volkswagen выдаёт 136 л.с. и 340 Нм против максимальных 149 сил и 320 Нм у американо-китайского дизеля Cummins ISF 2.8, который также шёл на ГАЗель Next. Заявленный расход немецкого дизеля меньше: на
60 км/чэто 8,1 л/100 км,на 80 км/ч– 9,7 л/100 км.У дизеля Cummins – 8,5 и 10,5 л/100 кмсоответственно.
Для России дизель Volkswagen настроен на
Евро-5и оснащён катализатором, рециркулятором EGR, оригинальным глушителем, датчиком воды в топливе, а также сажевым фильтром DPF с клавишей принудительного включения «прожига». Турбокомпрессор несёт марку Garrett, топливная система common-rail развивает давление до 2000 бар и автоматически прокачивается в случае, если в неё попал воздух (например, когда кончилось топливо). Также под ГАЗель у дизеля изменена система охлаждения, но сменный воздушный фильтр тот же, что и у Cummins.
С дизелем Volkswagen сочетается новая усиленная
6-ступенчатая «механика» разработки Горьковского автозавода. Она идёт с более тяговой главной парой моста (4,55 против 4,3 с «Камминсом»), выдерживает входной крутящий момент до 450 Нм, и производитель заявляет её ресурс на уровне 300 000 километров. Под более крупную КПП укоротили переднюю часть кардана (он необслуживаемый), зато на коробку теперь можно установить вал отбора мощности для привода навесного оборудования. В будущем такую же КПП должны получить и ГАЗели с дизелем Cummins ISF 2.8 (уже есть Одобрение типа транспортного средства, как сообщает Drom), с которым пока сочетается только 5-ступенчатая МКПП.
ГАЗель Next с немецким дизелем предлагается лишь в виде бортового грузовика с короткой
3-местной кабиной. Ходовая часть не отличается от других «Некстов»: усиленная рама и задняя подвеска взяты от цельнометаллических фургонов. Продавать новинку пока будет только дилер «Авторитэйл М» с офисами в Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Уфе и Челябинске. По цене ГАЗель с дизелем Volkswagen равна варианту с дизелем Cummins: от 1,5 миллиона рублей.