На продажу выставлена редкая «Волга» ГАЗ-3102 — «догонялка КГБ» с V8

Особо мощная «Волга» была выкуплена сотрудником управ­ления, причём перед продажей в частные руки прошла обслужи­вание двигателя. Авто­мобиль некоторое время использо­вался для повсе­дневной эксплуатации, после чего сменил владельца, который не ставил его на учёт, рассчитывая восста­новить до оригиналь­ного состояния. По ряду причин проект не был завершён, и редкую «Волгу» приобрёл нынешний обладатель.

Основное отличие этой моди­фикации от стандартных ГАЗ-3102 состоит в силовом агрегате. Седан укомп­лектован восьми­цилиндровым двигателем ЗМЗ объёмом 5,5 литра. Двигатель оснащён одним четырёх­камерным карбюратором (у ЗМЗ-505 были и двух­камерные версии) и развивает 195 л.с. Работает мотор в паре с 3-ступен ­чатой автомати­ческой коробкой. Помимо мотора эта версия оснащалась ещё и усиленной подвеской.

Заявленный продавцом пробег автомобиля 1994 года выпуска составляет 55 тысяч километров. Утверждается, что «Волга» сохранила все оригиналь­ные агрегаты. Перво­начально машину оценили в 2 миллиона рублей, но сейчас она продаётся со скидкой в 100 тысяч.