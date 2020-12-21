На продажу выставлена редкая «Волга» ГАЗ-3102 — «догонялка КГБ» с V8
Дмитрий Елизаров
На Авто.ру выставлен на продажу седан ГАЗ-3102 в редкой модификации с восьмицилиндровым двигателем ЗМЗ-505. По данным продавца, автомобиль служил в государственном Управлении охраны президента (прежде —
Особо мощная «Волга» была выкуплена сотрудником управления, причём перед продажей в частные руки прошла обслуживание двигателя. Автомобиль некоторое время использовался для повседневной эксплуатации, после чего сменил владельца, который не ставил его на учёт, рассчитывая восстановить до оригинального состояния. По ряду причин проект не был завершён, и редкую «Волгу» приобрёл нынешний обладатель.
Основное отличие этой модификации от стандартных ГАЗ-3102 состоит в силовом агрегате. Седан укомплектован восьмицилиндровым двигателем ЗМЗ объёмом 5,5 литра. Двигатель оснащён одним четырёхкамерным карбюратором (у ЗМЗ-505 были и двухкамерные версии) и развивает 195 л.с. Работает мотор в паре с
3-ступенчатой автоматической коробкой. Помимо мотора эта версия оснащалась ещё и усиленной подвеской.
Заявленный продавцом пробег автомобиля 1994 года выпуска составляет 55 тысяч километров. Утверждается, что «Волга» сохранила все оригинальные агрегаты. Первоначально машину оценили в 2 миллиона рублей, но сейчас она продаётся со скидкой в 100 тысяч.
В начале декабря на Авто.ру появилась в продаже другая редкая «Волга» — ГАЗ-2410 выпуска 1990 года с пробегом всего в 2500 километров. Белый седан с 2,5-литровым четырёхцилиндровым двигателем оценили в
1 300 000рублей. А ещё одну «догонялку КГБ» на базе ГАЗ-24с тем же 5,5-литровым V8 минувшим летом продавали за 2 300 000рублей.