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На продажу выставлена редкая «Волга» ГАЗ-3102 — «догонялка КГБ» с V8

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Дмитрий Елизаров

На Авто.ру выставлен на продажу седан ГАЗ-3102 в редкой моди­фикации с восьми­цилинд­ровым двигателем ЗМЗ-505. По данным продавца, авто­мобиль служил в государ­ственном Управлении охраны президента (прежде — 9-е управление КГБ СССР), но с опреде­лённого момента находится в частном владении. Оценён авто­мобиль в 1 900 000 рублей — и это уже со скидкой.

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  • Особо мощная «Волга» была выкуплена сотрудником управ­ления, причём перед продажей в частные руки прошла обслужи­вание двигателя. Авто­мобиль некоторое время использо­вался для повсе­дневной эксплуатации, после чего сменил владельца, который не ставил его на учёт, рассчитывая восста­новить до оригиналь­ного состояния. По ряду причин проект не был завершён, и редкую «Волгу» приобрёл нынешний обладатель.

  • Основное отличие этой моди­фикации от стандартных ГАЗ-3102 состоит в силовом агрегате. Седан укомп­лектован восьми­цилиндровым двигателем ЗМЗ объёмом 5,5 литра. Двигатель оснащён одним четырёх­камерным карбюратором (у ЗМЗ-505 были и двух­камерные версии) и развивает 195 л.с. Работает мотор в паре с 3-ступен­чатой автомати­ческой коробкой. Помимо мотора эта версия оснащалась ещё и усиленной подвеской.

  • Заявленный продавцом пробег автомобиля 1994 года выпуска составляет 55 тысяч километров. Утверждается, что «Волга» сохранила все оригиналь­ные агрегаты. Перво­начально машину оценили в 2 миллиона рублей, но сейчас она продаётся со скидкой в 100 тысяч.

  • В начале декабря на Авто.ру появилась в продаже другая редкая «Волга» — ГАЗ-2410 выпуска 1990 года с пробегом всего в 2500 километров. Белый седан с 2,5-литровым четырёх­цилиндровым двигателем оценили в 1 300 000 рублей. А ещё одну «догонялку КГБ» на базе ГАЗ-24 с тем же 5,5-литровым V8 минувшим летом продавали за 2 300 000 рублей.

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