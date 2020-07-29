В России нашли уникальную «догонялку КГБ» ГАЗ-24-34. Она продаётся прямо сейчас
Наталья Насонова
На Авто.ру появился редчайший автомобиль
Со слов владельца, всего с 1985 по 1993 год было выпущено 244 такие «Волги». Выставленный на продажу экземпляр собран в
1992-ми с тех пор проехал всего 57 тысяч километров.
Под капотом — 5,5-литровый мотор V8 (195 л.с.) от
ГАЗ-13«Чайка» в паре с трёхступенчатым «автоматом». Автомобиль в оригинальном заводском исполнении, технически в прекрасном состоянии со всеми штатно работающими системами. Хранился в тёплом гараже. Машина стоит на учёте в ГИБДД, сохранены все заводские шильдики и таблички.
ГАЗ-24-24 и ГАЗ-24-34 собирали в спеццехе по технологиям «Чайки». Внешне автомобиль был не отличим от серийного и обычно имел неприметную окраску. В салоне можно было заметить только одно отличие — слегка изогнутый у основания рычаг АКП. Педалей в ряде случаев было три — как при наличии механической коробки передач, но две из них работали как тормоз. Часть машин была оборудована двумя педалями.
По сравнению со стандартным
ГАЗ-24«догонялка» имела усиленные пружины подвески, более толстый стабилизатор поперечной устойчивости и гидроусилитель руля с отдельным рабочим цилиндром. На модификациях 24-24тормоза были штатные, на 24-34встречались передние дисковые от ГАЗ-3102. Барабанные были изготовлены из более износостойкого материала, колодки имели более прочные накладки, а тормозная жидкость — более высокую температуру кипения.