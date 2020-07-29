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В России нашли уникальную «догонялку КГБ» ГАЗ-24-34. Она продаётся прямо сейчас

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Наталья Насонова

На Авто.ру появился редчайший автомобиль ГАЗ-24-34 с V8 под капотом. Эта машина была разра­ботана для спец­служб времён СССР и известна в народе как «догонялка КГБ». Цена — 2 300 000 рублей.


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  • Со слов владельца, всего с 1985 по 1993 год было выпущено 244 такие «Волги». Выстав­ленный на продажу экзем­пляр собран в 1992-м и с тех пор проехал всего 57 тысяч километров.

  • Под капотом — 5,5-литровый мотор V8 (195 л.с.) от ГАЗ-13 «Чайка» в паре с трёхступен­чатым «автоматом». Автомобиль в оригинальном заводском исполнении, технически в прекрасном состоянии со всеми штатно работающими системами. Хранился в тёплом гараже. Машина стоит на учёте в ГИБДД, сохранены все заводские шильдики и таблички.

  • ГАЗ-24-24 и ГАЗ-24-34 собирали в спеццехе по технологиям «Чайки». Внешне авто­мобиль был не отличим от серийного и обычно имел неприметную окраску. В салоне можно было заметить только одно отличие — слегка изогнутый у основания рычаг АКП. Педалей в ряде случаев было три — как при наличии механической коробки передач, но две из них работали как тормоз. Часть машин была оборудована двумя педалями.

  • По сравнению со стандартным ГАЗ-24 «догонялка» имела усиленные пружины подвески, более толстый стабили­затор поперечной устойчи­вости и гидро­усилитель руля с отдельным рабочим цилиндром. На моди­фикациях 24-24 тормоза были штатные, на 24-34 встречались передние дисковые от ГАЗ-3102. Барабанные были изготов­лены из более износо­стойкого материала, колодки имели более прочные накладки, а тормозная жидкость — более высокую температуру кипения.

Купили бы себе «догонялку»?

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