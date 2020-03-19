«Газель»-кабриолет, «Волга»-купе и другие: самые странные разработки ГАЗа

Только представьте, это могло бы стать «Волгой» девяностых! Дизайн, будто взятый у Джуджаро, низкая, рассечённая линия окон, обтекаемый кузов и никаких «скреп» в силуэте — всё смело и современно. Красота?! Но, по ряду веских причин, революци­онную во всех смыслах — от дизайна до конструкции — «Волгу» сначала упростили внешне (избавили от нижних окон и смелых дверных ручек), а затем, выпустив небольшой партией, отправили на полки истории ГАЗа. Насколько хорошим автомобиль мог получиться?

Давайте представим: мотор V8, современная платформа, возмож­ность полного привода по типу quattro от Audi, подвеска МакФерсон, регулировка руля, электро­приводы, климат-контроль и прочее-прочее... Насколько конкуренто­способной могла быть такая «Волга» на фоне просачива­ющихся в страну BMW, Audi, Opel и Mercedes-Benz? А главное — насколько стабильным мог бы быть выпуск машины в условиях распада СССР? Ответ понятен.