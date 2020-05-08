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Старые «Газели» и «Соболи» скоро отправят на покой

Новости

Николай Андреев

Группа ГАЗ в скором времени снимет с производства семейства «Газель Бизнес» и «Соболь Бизнес». Как стало известно «Российской газете», компания отправила уведомление об этом в госструктуры.

Обновление: пресс-служба Группы ГАЗ опровергла эту информацию. У компании нет планов по прекращению выпуска этих моделей.

«Газель Бизнес»
«Соболь Бизнес»
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«Газель Бизнес»

  • Место старых «Газелей» и «Соболей» в линейке ГАЗа займёт семейство Next, которое выпуска­ется с 2013 года. Флагманом станет «Газель NN» — её начнут производить в 2021-м. Новинка, построенная на базе версии Next, получит полноприводную версию с двух­литровым турбо­дизелем Volkswagen, изменённую внешность, полностью новый салон и новые опции: например, линзованные фары, климат-контроль и набор систем помощи водителю.

  • Вместе с «Газелью NN» на конвейер встанет «Соболь» нового поко­ления. Он получит укоро­ченный кузов фургона «Газель Next», но передняя часть и интерьер будут от более новой модифи­кации NN. Эту модель предложат на выбор с задним и полным приводом.

«Газель Бизнес» и «Соболь Бизнес» производятся с 2010 года. Они являются модерни­зиро­ванными версиями моделей, представ­ленных ещё в 1994 году. Начальная стоимость «Соболя» составляет 864 000 рублей, «Газели» — 1 028 500 рублей.

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