Старые «Газели» и «Соболи» скоро отправят на покой

Группа ГАЗ в скором времени снимет с производства семейства «Газель Бизнес» и «Соболь Бизнес». Как стало известно «Российской газете», компания отправила уведомление об этом в госструктуры.

Обновление: пресс-служба Группы ГАЗ опровергла эту информацию. У компании нет планов по прекращению выпуска этих моделей.