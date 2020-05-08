Старые «Газели» и «Соболи» скоро отправят на покой
Николай Андреев
Группа ГАЗ в скором времени снимет с производства семейства «Газель Бизнес» и «Соболь Бизнес». Как стало известно «Российской газете», компания отправила уведомление об этом в госструктуры.
Обновление: пресс-служба Группы ГАЗ опровергла эту информацию. У компании нет планов по прекращению выпуска этих моделей.
Место старых «Газелей» и «Соболей» в линейке ГАЗа займёт семейство Next, которое выпускается с 2013 года. Флагманом станет «Газель NN» — её начнут производить в
2021-м.Новинка, построенная на базе версии Next, получит полноприводную версию с двухлитровым турбодизелем Volkswagen, изменённую внешность, полностью новый салон и новые опции: например, линзованные фары, климат-контроль и набор систем помощи водителю.
Вместе с «Газелью NN» на конвейер встанет «Соболь» нового поколения. Он получит укороченный кузов фургона «Газель Next», но передняя часть и интерьер будут от более новой модификации NN. Эту модель предложат на выбор с задним и полным приводом.
«Газель Бизнес» и «Соболь Бизнес» производятся с 2010 года. Они являются модернизированными версиями моделей, представленных ещё в 1994 году. Начальная стоимость «Соболя» составляет 864 000 рублей, «Газели» — 1 028 500 рублей.