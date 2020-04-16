ГАЗ создаст «антивирусные» автобусы и отложит выход новой «Газели»
Николай Андреев
Горьковский автозавод начал разработку новых модификаций автобусов, имеющих защиту от различных вирусов, включая COVID-19. Об этом «ТАСС» рассказал президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин.
Инженеры компании разработали несколько решений, которые уже начали испытывать. Среди них есть поручни, покрытые бактерицидной краской с ионами серебра, функция обеззараживания воздуха в салоне с помощью рециркуляции его через фильтры, бесконтактные кнопки для остановки по требованию и диспенсеры с дезинфицирующей жидкостью.
Помимо этого, модернизируют автомобили скорой помощи для удешевления производства и увеличения объёмов выпуска. ГАЗ перейдёт от создания машин на базе цельнометаллических фургонов к варианту, где на голое шасси устанавливается съёмный медицинский модуль. По словам Сорокина, такие надстройки долговечнее самих автомобилей скорой помощи, которые работают в экстремальных условиях, поэтому модули можно будет переставлять на новые машины и использовать дальше.
Новые «антивирусные» автобусы и машины скорой помощи планируется запустить в производство в ближайшее время в связи с пандемией коронавируса.
Из-заэтого старт серийного выпуска «Газели NN» перенесут с конца 2020 года на 2021 год.
«Газель NN» представили на выставке Comtrans-2019. Модель получила изменённую внешность модификации «Газель Next» и полностью новый интерьер с девятидюймовым экраном мультимедийной системы, климат-контролем, восемью USB-разъёмами, розеткой на 220 вольт, а также набором систем помощи водителю.