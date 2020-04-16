ГАЗ создаст «антивирусные» автобусы и отложит выход новой «Газели»

Инженеры компании разработали несколько решений, которые уже начали испыты­вать. Среди них есть поручни, покрытые бакте­рицидной краской с ионами серебра, функция обеззара­живания воздуха в салоне с помощью рециркуляции его через фильтры, бесконтактные кнопки для остановки по требованию и диспенсеры с дезинфи­цирующей жидкостью.

Помимо этого, модернизируют автомобили скорой помощи для удешев­ления производства и увеличения объёмов выпуска. ГАЗ перейдёт от создания машин на базе цельно­металли­ческих фургонов к варианту, где на голое шасси устанав­ливается съёмный медицинский модуль. По словам Сорокина, такие надстройки долговечнее самих автомо­билей скорой помощи, которые работают в экстремальных условиях, поэтому модули можно будет пере­ставлять на новые машины и использовать дальше.