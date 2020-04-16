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ГАЗ создаст «антивирусные» автобусы и отложит выход новой «Газели»

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Николай Андреев

Горьковский автозавод начал разработку новых модификаций автобусов, имеющих защиту от различных вирусов, включая COVID-19. Об этом «ТАСС» рассказал президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин.

«Газель» City

  • Инженеры компании разработали несколько решений, которые уже начали испыты­вать. Среди них есть поручни, покрытые бакте­рицидной краской с ионами серебра, функция обеззара­живания воздуха в салоне с помощью рециркуляции его через фильтры, бесконтактные кнопки для остановки по требованию и диспенсеры с дезинфи­цирующей жидкостью.

  • Помимо этого, модернизируют автомобили скорой помощи для удешев­ления производства и увеличения объёмов выпуска. ГАЗ перейдёт от создания машин на базе цельно­металли­ческих фургонов к варианту, где на голое шасси устанав­ливается съёмный медицинский модуль. По словам Сорокина, такие надстройки долговечнее самих автомо­билей скорой помощи, которые работают в экстремальных условиях, поэтому модули можно будет пере­ставлять на новые машины и использовать дальше.

  • Новые «антивирусные» автобусы и машины скорой помощи планируется запустить в производство в ближайшее время в связи с пандемией коронавируса. Из-за этого старт серийного выпуска «Газели NN» перенесут с конца 2020 года на 2021 год.

Газель NN. Фото: «Российская газета»
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Газель NN. Фото: «Российская газета»

«Газель NN» представили на выставке Comtrans-2019. Модель получила изменённую внешность модификации «Газель Next» и полностью новый интерьер с девяти­дюймовым экраном мульти­медийной системы, климат-контролем, восемью USB-разъёмами, розеткой на 220 вольт, а также набором систем помощи водителю.

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