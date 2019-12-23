Редкий пикап ГАЗ выставили на продажу за 600 тысяч рублей

Продающийся ГАЗ Атаман находится в далеко не лучшем состоянии. У пикапа сильно потёрты кузов и бамперы, установ­лены неоригинальные колёса, а на крыльях есть сквозная коррозия. Одометр показывает, что машина проехала 72 525 кило­метров, хотя не исключено, что это уже не первый круг: счётчик одометра пяти­значный и «обнуляется» каждые 100 000 километров.