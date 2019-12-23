Редкий пикап ГАЗ выставили на продажу за 600 тысяч рублей
Николай Андреев
На Авто.ру появилось объявление о продаже редкого прототипа ГАЗ-2308 Атаман 2000 года выпуска. За пикап, находящийся в Арзамасе, просят 600 тысяч рублей.
Продающийся ГАЗ Атаман находится в далеко не лучшем состоянии. У пикапа сильно потёрты кузов и бамперы, установлены неоригинальные колёса, а на крыльях есть сквозная коррозия. Одометр показывает, что машина проехала 72 525 километров, хотя не исключено, что это уже не первый круг: счётчик одометра пятизначный и «обнуляется» каждые 100 000 километров.
Рамный пикап с кабиной от грузовика ГАЗ-3307 оснащён бензиновым 2,5-литровым атмосферником мощностью 150 л.с. (216 Н·м). Двигатель укомплектован пятиступенчатой механической коробкой передач и полным приводом.
Горьковский автозавод разработал пикап Атаман в 1995 году. Модель постоянно модернизировалась вплоть до 2001 года, однако в серийное производство не пошла — компания решила развивать модели Волга, Соболь и Газель. Всего было сделано несколько десятков прототипов ГАЗ Атаман.