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Редкий пикап ГАЗ выставили на продажу за 600 тысяч рублей

Новости

Николай Андреев

На Авто.ру появилось объявление о продаже редкого прототипа ГАЗ-2308 Атаман 2000 года выпуска. За пикап, находящийся в Арзамасе, просят 600 тысяч рублей.

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  • Продающийся ГАЗ Атаман находится в далеко не лучшем состоянии. У пикапа сильно потёрты кузов и бамперы, установ­лены неоригинальные колёса, а на крыльях есть сквозная коррозия. Одометр показывает, что машина проехала 72 525 кило­метров, хотя не исключено, что это уже не первый круг: счётчик одометра пяти­значный и «обнуляется» каждые 100 000 километров.

  • Рамный пикап с кабиной от грузовика ГАЗ-3307 оснащён бензиновым 2,5-литровым атмосферником мощностью 150 л.с. (216 Н·м). Двигатель укомп­лектован пятиступенчатой механи­ческой коробкой передач и полным приводом.

Горьковский автозавод разработал пикап Атаман в 1995 году. Модель постоянно модернизиро­валась вплоть до 2001 года, однако в серийное производ­ство не пошла — компания решила развивать модели Волга, Соболь и Газель. Всего было сделано несколько десятков прототипов ГАЗ Атаман.

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