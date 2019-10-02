В США продали военный ГАЗ-66 с мизерным пробегом
Николай Андреев
Американский аукцион Bring a Trailer сообщил о продаже ГАЗ-66 1983 года с пробегом 2607 километров. За военный грузовик, находящийся в городе Нейплс (штат Флорида), заплатили 7250 долларов (472 тысячи рублей).
Советский грузовик импортировали в США в 2018 году из Венгрии, где он служил в одной из воинских частей до
1989-го.За последний год владелец ГАЗ-66заменил радиатор, генератор, свечи зажигания, шланги и ремни, а также отремонтировал тормоза.
В Америке грузовик почти не эксплуатировался, проехав за год около 100 километров. По словам владельца, который привёз машину в США, автомобилю осталось обновить лишь шины.
ГАЗ-66 оснащён 4,2-литровым бензиновым двигателем V8, выдающим 115 л.с. (295 Н·м), четырехступенчатой «механикой», полным приводом и самоблокирующимися дифференциалами в переднем и заднем мостах. Грузовик также оборудован системой подкачки колёс и электрической лебёдкой, встроенной в передний бампер.