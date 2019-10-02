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В США продали военный ГАЗ-66 с мизерным пробегом

Новости

Николай Андреев

Американский аукцион Bring a Trailer сообщил о продаже ГАЗ-66 1983 года с пробегом 2607 кило­метров. За военный грузовик, находя­щийся в городе Нейплс (штат Флорида), заплатили 7250 долларов (472 тысячи рублей).

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  • Советский грузовик импортиро­вали в США в 2018 году из Венгрии, где он служил в одной из воинских частей до 1989-го. За последний год владелец ГАЗ-66 заменил радиатор, генератор, свечи зажигания, шланги и ремни, а также отремонти­ровал тормоза.

  • В Америке грузовик почти не эксплуа­тировался, проехав за год около 100 кило­метров. По словам владельца, который привёз машину в США, авто­мобилю осталось обновить лишь шины.

  • ГАЗ-66 оснащён 4,2-литровым бензиновым двигателем V8, выдающим 115 л.с. (295 Н·м), четырех­ступенчатой «механикой», полным приводом и самоблоки­рующимися дифферен­циалами в переднем и заднем мостах. Грузовик также оборудован системой подкачки колёс и электри­ческой лебёдкой, встроенной в передний бампер.

Покупка ГАЗ-66 в США – это...

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