В США продали военный ГАЗ-66 с мизерным пробегом

Советский грузовик импортиро­вали в США в 2018 году из Венгрии, где он служил в одной из воинских частей до 1989-го. За последний год владелец ГАЗ-66 заменил радиатор, генератор, свечи зажигания, шланги и ремни, а также отремонти­ровал тормоза.

В Америке грузовик почти не эксплуа­тировался, проехав за год около 100 кило­метров. По словам владельца, который привёз машину в США, авто­мобилю осталось обновить лишь шины.