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В продаже появилась редчайшая «Волга» — всего за 1,5 миллиона рублей

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Николай Андреев

На Авто.ру выставлен на продажу седан ГАЗ-3111 — одна из самых редких модификаций «Волги». Несмотря на внушительный пробег в 217 339 километров, автомобиль оценён продавцом из Барнаула в 1 500 000 рублей.

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  • По словам владельца, высокая стоимость «Волги» обусловлена полной реставрацией, которая закончилась в 2020 году. Теперь автомобиль 2001 года выпуска находится в идеальном состоянии и технически полностью исправен.

  • Под капотом установлен оригинальный бензиновый атмосферник 2.5 отдачей 136 л.с. (198 Н·м). В паре с двигателем трудится пятиступенчатая механическая коробка передач.

Всего с 2000 по 2002 год Горьковский автозавод выпустил 425 экземпляров ГАЗ-3111, и выставленный на продажу автомобиль является 300-м по счёту. 4,9-метровый седан был флагманом марки, но из-за проблем с производством и высокой стоимости так и не стал массовым.

Встречаете ГАЗ-3111 на улице?

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