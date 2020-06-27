В продаже появилась редчайшая «Волга» — всего за 1,5 миллиона рублей

По словам владельца, высокая стоимость «Волги» обусловлена полной реставрацией, которая закончилась в 2020 году. Теперь автомобиль 2001 года выпуска находится в идеальном состоянии и технически полностью исправен.

Под капотом установлен оригинальный бензиновый атмосферник 2.5 отдачей 136 л.с. (198 Н·м). В паре с двигателем трудится пятиступенчатая механическая коробка передач.

Всего с 2000 по 2002 год Горьковский автозавод выпустил 425 экземпляров ГАЗ-3111, и выставленный на продажу автомобиль является 300-м по счёту. 4,9-метровый седан был флагманом марки, но из-за проблем с производством и высокой стоимости так и не стал массовым.