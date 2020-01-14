На продажу выставили 25-летнюю Волгу без пробега. Она стоит пять миллионов рублей
Николай Андреев
На Авто.ру появилось объявление о продаже ГАЗ-3102 1995 года выпуска за пять миллионов рублей. Автомобиль находится в Тольятти. По словам продавца, седан имеет коллекционное состояние. Пробег машины составляет всего 10 километров.
Продающаяся Волга никогда не ставилась на учёт и даже не проходила предпродажную подготовку. На дверях сохранились заводские пломбы. Больше того, на машину до сих пор не поставили дворники и боковые зеркала заднего вида.
Седан оснащён 2,5-литровым бензиновым атмосферным двигателем мощностью 100 л.с. (182 Н·м). Мотор работает в паре с четырёхступенчатой «механикой».
ГАЗ-3102 является люксовой версией семейства Волга. Седан, построенный на базе