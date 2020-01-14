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На продажу выставили 25-летнюю Волгу без пробега. Она стоит пять миллионов рублей

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Николай Андреев

На Авто.ру появилось объявление о продаже ГАЗ-3102 1995 года выпуска за пять миллионов рублей. Автомобиль находится в Тольятти. По словам продавца, седан имеет коллекци­онное состояние. Пробег машины составляет всего 10 километров.

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  • Продающаяся Волга никогда не ставилась на учёт и даже не проходила предпродажную подготовку. На дверях сохранились заводские пломбы. Больше того, на машину до сих пор не поставили дворники и боковые зеркала заднего вида.

  • Седан оснащён 2,5-литровым бензиновым атмосферным двигателем мощностью 100 л.с. (182 Н·м). Мотор работает в паре с четырёх­ступенчатой «механикой».

ГАЗ-3102 является люксовой версией семейства Волга. Седан, построенный на базе ГАЗ-24, выпускался с 1981 по 2008 год без серьёзных внешних изменений, но с регулярными модерни­зациями технической части.

Купили бы Волгу за пять миллионов рублей?

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