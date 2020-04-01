За редкую «Волгу» из такси попросили 6 миллионов рублей

Седан никогда не реставрировался, и он находится в отличном состоянии, несмотря на пробег в 74 500 кило­метров. Сохранены оригинальный таксометр и рация «Лён-В», а все детали опломби­ро­ваны таксомоторным парком печатями 1981 года.

Модификация ГАЗ-24-01 для такси оснащалась дефорсиро­ванным 2,5-литровым двигателем мощностью 85 л.с. (175 Н·м), рассчитанным на бензин АИ-76. Мотор работал в паре с четырёх­ступенчатой механической коробкой передач.