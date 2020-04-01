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За редкую «Волгу» из такси попросили 6 миллионов рублей

Новости

Николай Андреев

На Авто.ру выставили на продажу ГАЗ-24-01 «Волга» 1981 года выпуска. С седаном готовы расстаться за 6 миллионов рублей. Столь высокую цену продавец оправды­вает состоянием автомо­биля. По его словам, это един­ственная в России полностью оригинальная «Волга» из такси, которая не стоит в музее.

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  • Седан никогда не реставрировался, и он находится в отличном состоянии, несмотря на пробег в 74 500 кило­метров. Сохранены оригинальный таксометр и рация «Лён-В», а все детали опломби­ро­ваны таксомоторным парком печатями 1981 года.

  • Модификация ГАЗ-24-01 для такси оснащалась дефорсиро­ванным 2,5-литровым двигателем мощностью 85 л.с. (175 Н·м), рассчитанным на бензин АИ-76. Мотор работал в паре с четырёх­ступенчатой механической коробкой передач.

  • Продающийся в Уфе автомобиль имеет даже действующую лицензию для работы в такси, чтобы без проблем ездить по дорогам с рабочим таксо­метром и «шашечками» на кузове. В комплекте с «Волгой» владелец отдаст совет­ские документы на машину и номерные знаки.

Понимаете ценность этой «Волги»?

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