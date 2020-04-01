За редкую «Волгу» из такси попросили 6 миллионов рублей
Николай Андреев
На Авто.ру выставили на продажу ГАЗ-24-01 «Волга» 1981 года выпуска. С седаном готовы расстаться за 6 миллионов рублей. Столь высокую цену продавец оправдывает состоянием автомобиля. По его словам, это единственная в России полностью оригинальная «Волга» из такси, которая не стоит в музее.
Седан никогда не реставрировался, и он находится в отличном состоянии, несмотря на пробег в 74 500 километров. Сохранены оригинальный таксометр и рация
«Лён-В»,а все детали опломбированы таксомоторным парком печатями 1981 года.
Модификация ГАЗ-24-01 для такси оснащалась дефорсированным 2,5-литровым двигателем мощностью 85 л.с. (175 Н·м), рассчитанным на бензин
АИ-76.Мотор работал в паре с четырёхступенчатой механической коробкой передач.
Продающийся в Уфе автомобиль имеет даже действующую лицензию для работы в такси, чтобы без проблем ездить по дорогам с рабочим таксометром и «шашечками» на кузове. В комплекте с «Волгой» владелец отдаст советские документы на машину и номерные знаки.