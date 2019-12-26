Пикап Rivian оснастили режимом танка для разворота на месте

«Волга» ГАЗ-21: живые есть? Сколько стоят и как выбрать

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Андрей Шульдешов

В новом выпуске «Осторожно, окрашено» — всё вверх дном. Кирилл не может найти пробег в мозгах автомо­биля: диагности­ческое оборудо­вание просто некуда подключать. Толщиномер ему не поможет: никто и не скрывает, что машины пере­крашены, а на кузовах есть шпаклёвка. Оценивать состояние салона тоже бес­смысленно: он пере­шит, руль и педали заменены, и это не секрет, а предмет для гордости. Что происходит?! Просто Вартану для корпора­тива понадо­бился ГАЗ-21 — машина, которой уже более полувека. Проблема в том, что Кирилл про эти автомо­били ничего не знает... Куда смотреть? Как отличить хорошую «Волгу» от плохой? И с какой стороны вообще подходить к подбору настолько старых машин? Сегодня наши герои — а вместе с ними и вы — откроют для себя много нового. Добро пожаловать в мир тёплых ламповых автомобилей!

КОНКУРС! Подпишись на наш канал и выиграй Яндекс.Станцию! Пиши в комментариях, какую музыку хочешь услышать в следующих выпусках и, может быть, именно твой трек попадет в будущий ролик. Подробности — в конце описания. — Волга из первого осмотра: https://ya.cc/8Ed_G — Волга из второго осмотра: https://ya.cc/8Edeo — Волга из третьего осмотра: https://ya.cc/8EdiW — Реставрационная мастерская «Ретро РФ»: https://ya.cc/8Fl6g — Музей «М.О.С.Т.»: https://ya.cc/8Fl7Y — Компания Automotion: https://ya.cc/8Fl84 В новом выпуске «Осторожно, окрашено» — всё вверх дном. Кирилл не сможет найти пробег в мозгах автомобиля — диагностическое оборудование просто некуда подключать. Толщиномер ему не поможет: никто и не скрывает, что машины перекрашены, а на кузовах есть шпаклёвка. Оценивать состояние салона тоже бессмысленно: он перешит, руль и педали заменены, и это не секрет, а предмет для гордости. Что происходит?! Просто Вартану для корпоратива понадобился ГАЗ-21 — машина, которой уже более полувека. Проблема в том, что Кирилл про эти автомобили ничего не знает... Куда смотреть? Как отличить хорошую «Волгу» от плохой? И с какой стороны вообще подходить к подбору настолько старых машин? Сегодня наши герои — а вместе с ними и вы — откроют для себя много нового. Добро пожаловать в мир тёплых ламповых автомобилей! Правила конкурса https://yandex.ru/promo/autoru/youtube/rozygrysh_podarkov_auto_pobediteli

Ездили когда-нибудь на ГАЗ-21?

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