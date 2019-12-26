«Волга» ГАЗ-21: живые есть? Сколько стоят и как выбрать

В новом выпуске «Осторожно, окрашено» — всё вверх дном. Кирилл не может найти пробег в мозгах автомо­биля: диагности­ческое оборудо­вание просто некуда подключать. Толщиномер ему не поможет: никто и не скрывает, что машины пере­крашены, а на кузовах есть шпаклёвка. Оценивать состояние салона тоже бес­смысленно: он пере­шит, руль и педали заменены, и это не секрет, а предмет для гордости. Что происходит?! Просто Вартану для корпора­тива понадо­бился ГАЗ-21 — машина, которой уже более полувека. Проблема в том, что Кирилл про эти автомо­били ничего не знает... Куда смотреть? Как отличить хорошую «Волгу» от плохой? И с какой стороны вообще подходить к подбору настолько старых машин? Сегодня наши герои — а вместе с ними и вы — откроют для себя много нового. Добро пожаловать в мир тёплых ламповых автомобилей!