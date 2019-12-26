«Волга» ГАЗ-21: живые есть? Сколько стоят и как выбрать
Андрей Шульдешов
В новом выпуске «Осторожно, окрашено» — всё вверх дном. Кирилл не может найти пробег в мозгах автомобиля: диагностическое оборудование просто некуда подключать. Толщиномер ему не поможет: никто и не скрывает, что машины перекрашены, а на кузовах есть шпаклёвка. Оценивать состояние салона тоже бессмысленно: он перешит, руль и педали заменены, и это не секрет, а предмет для гордости. Что происходит?! Просто Вартану для корпоратива понадобился