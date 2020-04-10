Врачам Сысертской больницы так и не отдали раритетную «Cкорую». Их даже не пустили за руль

Как рассказал врач больницы Владимир Тельнов, фото­сессия с машиной состоялась несколько месяцев назад. Его попросили позиро­вать рядом с ГАЗ-12Б, но при этом даже не разрешили садиться за руль. По его словам, раритет плани­руют продать за 14 милли­онов рублей.