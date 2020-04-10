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Врачам Сысертской больницы так и не отдали раритетную «Cкорую». Их даже не пустили за руль

Новости

Николай Андреев

Недавно Cысертская центральная районная больница в Свердловской области опубликовала в своих соцсетях новость о том, что местный житель передал врачам редкий санитарный ГАЗ-12Б 1959 года для работы с больными коронавирусом. Однако «Комсомольская правда» выяснила, что история оказалась неправдой.

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  • Как рассказал врач больницы Владимир Тельнов, фото­сессия с машиной состоялась несколько месяцев назад. Его попросили позиро­вать рядом с ГАЗ-12Б, но при этом даже не разрешили садиться за руль. По его словам, раритет плани­руют продать за 14 милли­онов рублей.

  • Сообщение о передаче редкого санитарного автомо­биля оказалось идеей сотруд­ников пресс-службы больницы. В Минздраве Сверд­ловской области назвали это «само­деятель­ностью», но пока неизвестно, будут ли наказы­вать авторов выдуманной истории.

  • Для выездов к пациентам Владимир Тельнов использует стандартный седан Renault Logan или кроссовер Duster. Автомо­били предо­ставляет админи­страция села Патруши, где работает врач.

Расстроены, что красивая история оказалась ненастоящей?

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