Врачам Сысертской больницы так и не отдали раритетную «Cкорую». Их даже не пустили за руль
Николай Андреев
Недавно Cысертская центральная районная больница в Свердловской области опубликовала в своих соцсетях новость о том, что местный житель передал врачам редкий санитарный ГАЗ-12Б 1959 года для работы с больными коронавирусом. Однако «Комсомольская правда» выяснила, что история оказалась неправдой.
Как рассказал врач больницы Владимир Тельнов, фотосессия с машиной состоялась несколько месяцев назад. Его попросили позировать рядом с ГАЗ-12Б, но при этом даже не разрешили садиться за руль. По его словам, раритет планируют продать за 14 миллионов рублей.
Сообщение о передаче редкого санитарного автомобиля оказалось идеей сотрудников пресс-службы больницы. В Минздраве Свердловской области назвали это «самодеятельностью», но пока неизвестно, будут ли наказывать авторов выдуманной истории.
Для выездов к пациентам Владимир Тельнов использует стандартный седан Renault Logan или кроссовер Duster. Автомобили предоставляет администрация села Патруши, где работает врач.