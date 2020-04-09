Столичной полиции разрешили штрафовать водителей за нарушение самоизоляции

Коллекционер передал врачам 61-летнюю «Cкорую» для борьбы с коронавирусом

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Николай Андреев

В Свердловской области врачи Cысертской центральной районной больницы получили в своё распоря­жение уникальный санитарный ГАЗ-12Б 1959 года выпуска. Раритет на время передал местный житель, чьё имя не раскры­вается.

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  • Классическим автомобилем будет пользоваться врач Владимир Тельнов для поездок по селу Патруши. Он уже посетил людей, которые верну­лись из-за рубежа и находятся на 14-днев­ном карантине из-за пандемии коронавируса.

  • Переданный больнице раритет полностью отреставри­рован и находится в отличном техниче­ском состоянии. Помимо оригинальной бежево-синей раскраски, санитарная модифи­кация имеет особые петли крышки багажника — для открытия на большой угол и вкаты­вания в салон носилок.

  • Санитарный ГАЗ-12Б производился с 1951 по 1960 год. Авто­мобиль оснащался рядным шести­цилинд­ровым двигателем 3.5 мощностью 90 л.с. и трёх­ступен­чатой механической коробкой передач. Помимо санитарной версии, такой седан существо­вал в гражданской модифи­кации, которая использо­валась как служебный авто­мобиль советскими чиновниками, а также в версии такси. Позднее на смену ГАЗ-12 пришла легендарная «Чайка» ГАЗ-13.

ГАЗ-12Б подходит для роли «Скорой»?

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