Коллекционер передал врачам 61-летнюю «Cкорую» для борьбы с коронавирусом

Классическим автомобилем будет пользоваться врач Владимир Тельнов для поездок по селу Патруши. Он уже посетил людей, которые верну­лись из-за рубежа и находятся на 14-днев ­ном карантине из-за пандемии коронавируса.

Переданный больнице раритет полностью отреставри­рован и находится в отличном техниче­ском состоянии. Помимо оригинальной бежево-синей раскраски, санитарная модифи­кация имеет особые петли крышки багажника — для открытия на большой угол и вкаты­вания в салон носилок.