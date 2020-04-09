Коллекционер передал врачам 61-летнюю «Cкорую» для борьбы с коронавирусом
Николай Андреев
В Свердловской области врачи Cысертской центральной районной больницы получили в своё распоряжение уникальный санитарный ГАЗ-12Б 1959 года выпуска. Раритет на время передал местный житель, чьё имя не раскрывается.
Классическим автомобилем будет пользоваться врач Владимир Тельнов для поездок по селу Патруши. Он уже посетил людей, которые вернулись из-за рубежа и находятся на
14-дневном карантине из-за пандемии коронавируса.
Переданный больнице раритет полностью отреставрирован и находится в отличном техническом состоянии. Помимо оригинальной бежево-синей раскраски, санитарная модификация имеет особые петли крышки багажника — для открытия на большой угол и вкатывания в салон носилок.
Санитарный ГАЗ-12Б производился с 1951 по 1960 год. Автомобиль оснащался рядным шестицилиндровым двигателем 3.5 мощностью 90 л.с. и трёхступенчатой механической коробкой передач. Помимо санитарной версии, такой седан существовал в гражданской модификации, которая использовалась как служебный автомобиль советскими чиновниками, а также в версии такси. Позднее на смену
ГАЗ-12пришла легендарная «Чайка» ГАЗ-13.