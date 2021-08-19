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ГАЗ возродил название «Победа» (но не на легковушке)
Новости

Кирилл Малышев

Горьковский автозавод сохранил за собой права на название «Победа» и теперь возродил его. Как сообщает паблик «Русский автомобиль» во «ВКонтакте», его присвоили маршрутке ГАЗель City.

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  • В паблике появились фотографии микро­автобуса с шильдиками «Победа» и выштамповками на колёсах. В пресс-службе завода пояснили: машину разработали ещё к праздно­ваниям Дня Победы 2020 года. Однако пандемия спутала планы, и автомобили начали светиться только в этом году.
  • От обычных маршруток газовская «Победа» отличается пакетом анти­ковидных систем для антивирусной и анти­бактериаль­ной обработки: встроенных рециркуляторов, диспен­серов с антисептиками, фильтро­вентиляци­онных установок для усиленной очистки воздуха в салоне.
  • Газовцы пояснили, что под суббрендом Победа в ближайшем будущем появятся лимити­рованные серии автомобилей. Однако завод сохраняет имя для «будущего прорывного проекта группы». О чём идёт речь, пока тайна.
  • ГАЗ М20 «Победа» выпускался в 1946–1958 годах. Ему на смену пришла 21‑я Волга. В гамме были как обычные седаны, так и версии для такси, скорой помощи, а также фаэтоны. В оборудо­вание модели входили, среди прочего, радио­приёмник и отопитель.

Горьковский автозавод зарегистри­ровал товарный знак «Победа» ещё в 2019 году. Шрифт копирует используемый на ГАЗелях Next. Под какие модели зареги­стрировано имя, производитель тогда не сообщил.

Рады такому возрождению имени?

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