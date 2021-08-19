ГАЗ возродил название «Победа» (но не на легковушке)

- В паблике появились фотографии микроавтобуса с шильдиками «Победа» и выштамповками на колёсах. В пресс-службе завода пояснили: машину разработали ещё к празднованиям Дня Победы 2020 года. Однако пандемия спутала планы, и автомобили начали светиться только в этом году.
- От обычных маршруток газовская «Победа» отличается пакетом антиковидных систем для антивирусной и антибактериальной обработки: встроенных рециркуляторов, диспенсеров с антисептиками, фильтровентиляционных установок для усиленной очистки воздуха в салоне.
- Газовцы пояснили, что под суббрендом Победа в ближайшем будущем появятся лимитированные серии автомобилей. Однако завод сохраняет имя для «будущего прорывного проекта группы». О чём идёт речь, пока тайна.
- ГАЗ М20 «Победа» выпускался в 1946–1958 годах. Ему на смену пришла 21‑я Волга. В гамме были как обычные седаны, так и версии для такси, скорой помощи, а также фаэтоны. В оборудование модели входили, среди прочего, радиоприёмник и отопитель.
Горьковский автозавод зарегистрировал товарный знак «Победа» ещё в 2019 году. Шрифт копирует используемый на ГАЗелях Next. Под какие модели зарегистрировано имя, производитель тогда не сообщил.