ГАЗ приостановил производство

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Дмитрий Елизаров
Группа ГАЗ объявила о приостановке производства на площадке в Нижнем Новгороде с сегодняшнего дня, 25 июля, сообщает «Интерфакс». Связано это с плановым корпоративным отпуском на предприятии. При этом в отпуск уйдут не все подразделения: площадку в течение этих двух недель будут готовить к запуску сборки новой модели.
Ранее сообщалось, что «Соболь NN» может оказаться дороже предшественника. По мнению инсайдеров, цена фургона будет начинаться с отметки 2,4 миллиона рублей.