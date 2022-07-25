ГАЗ приостановил производство

Группа ГАЗ объявила о приостановке производства на площадке в Нижнем Новгороде с сегодняшнего дня, 25 июля, сообщает «Интерфакс». Связано это с плановым корпоративным отпуском на предприятии. При этом в отпуск уйдут не все подразделения: площадку в течение этих двух недель будут готовить к запуску сборки новой модели.