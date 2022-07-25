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ГАЗ приостановил производство

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Дмитрий Елизаров

Группа ГАЗ объявила о приостановке производства на площадке в Нижнем Новгороде с сегодняшнего дня, 25 июля, сообщает «Интерфакс». Связано это с плановым корпоративным отпуском на предприятии. При этом в отпуск уйдут не все подразделения: площадку в течение этих двух недель будут готовить к запуску сборки новой модели.

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  • За время отпуска предприятие рассчитывает установить оборудование для производства нового коммерческого фургона «Соболь NN». «В частности, будут монтироваться новые линии сварки, проводиться работы по расширению производства штампованных деталей, модернизации окрасочного и сборочного цехов и созданию производства нового облегченного заднего моста с односкатной ошиновкой», — цитирует агентство сообщение компании.
  • Кроме того, за время приостановки производства на заводе будут ремонтировать и обслуживать оборудование: организовать эти работы без производственной паузы невозможно.
  • Конвейеры завода снова заработают 8 августа. Дата запуска сборки «Соболя NN» пока не названа — завод рассчитывает начать производство фургона в четвёртом квартале. По официальному сообщению, «Соболь NN» станет одним из самых локализованных новых коммерческих автомобилей в России — уровень его локализации достигнет 83%. Модели уже обещаны новый дизель и бензиновый мотор собственного производства.

Ранее сообщалось, что «Соболь NN» может оказаться дороже предшественника. По мнению инсайдеров, цена фургона будет начинаться с отметки 2,4 миллиона рублей.

А у вас практикуются корпоративные отпуска?

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