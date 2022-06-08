ГАЗ показал предсерийный фургон «Соболь NN»

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Дмитрий Елизаров
Группа ГАЗ в рамках выставки «Неделя российского ритейла» представила предсерийный образец новой коммерческой модели — фургона «Соболь NN». Новинку показали как трёхместный цельнометаллический фургон, но в серии «Соболь NN» получит и другие варианты исполнения. Сроки начала производства нового «Соболя» пока не уточняются.
У «Соболя» будет и необычная модификация в стиле пикапа — вариант исполнения с двухрядной трёхдверной кабиной и открытой грузовой платформой. Однако на заводе её появление пока не подтвердили.