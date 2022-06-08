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ГАЗ показал предсерийный фургон «Соболь NN»

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Дмитрий Елизаров

Группа ГАЗ в рамках выставки «Неделя российского ритейла» представила предсерийный образец новой коммерческой модели — фургона «Соболь NN». Новинку показали как трёхместный цельно­металлический фургон, но в серии «Соболь NN» получит и другие варианты исполнения. Сроки начала производства нового «Соболя» пока не уточняются.

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  • При длине 5120 миллиметров и высоте 2430 миллиметров фургон имеет радиус разворота 5,4 метра. По мнению разработчиков, это улучшает его эксплуатационные характеристики, так как «Соболь NN» оказывается достаточно манёвренным и сможет, к примеру, перемещаться по загруженным складским помещениям.
  • Объём грузового отсека представленной модификации — 7,8 кубического метра при размерах 2600х1860х1614 миллиметров.
  • В официальном сообщении о новинке не упоминаются варианты исполнения с другой длиной кузова. Известно, что «Соболь NN» получит как минимум модификацию с двухрядной кабиной и изменённой высотой, а также превратится в микроавтобус.
  • Технические характеристики фургона производитель не раскрыл. Ранее предполагалось, что в моторную гамму «Соболь NN» войдёт дизельный двигатель от Cummins, но в нынешних условиях санкций это представляется маловероятным. В целом новый «Соболь» базируется на платформе «ГАЗели NN».

У «Соболя» будет и необычная модификация в стиле пикапа — вариант исполнения с двухрядной трёхдверной кабиной и открытой грузовой платформой. Однако на заводе её появление пока не подтвердили.

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