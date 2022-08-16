ГАЗ через суд пытается зарегистрировать символ советского лимузина «Чайка»

ПАО ГАЗ планирует начать производство сувениров с изображением представительского автомобиля «Чайка», который выпускался с 1959 по 1981 год. Однако для этого компании нужно зарегистрировать эмблему модели в Роспатенте. В ведомстве же посчитали, что товарный знак слишком похож на логотип пермского автодилера, и отказали в регистрации. Теперь, как пишет «КоммерсантЪ», ГАЗ в суде оспаривает это решение.