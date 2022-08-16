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ГАЗ через суд пытается зарегистрировать символ советского лимузина «Чайка»
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Александр Шохинов

ПАО ГАЗ планирует начать производство сувениров с изображением представительского автомобиля «Чайка», который выпускался с 1959 по 1981 год. Однако для этого компании нужно зарегистрировать эмблему модели в Роспатенте. В ведомстве же посчитали, что товарный знак слишком похож на логотип пермского автодилера, и отказали в регистрации. Теперь, как пишет «КоммерсантЪ», ГАЗ в суде оспаривает это решение.

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  • Суд по интеллектуальным правам начал рассмотрение иска ПАО ГАЗ к Роспатенту. Автозавод требует признать незаконным отказ ведомства в регистрации в качестве товарного знака эмблему лимузина «Чайка».
  • Заявка была подана в апреле 2021 года. Но в ноябре того же года пришёл отказ из Роспатента. В решении ведомство ссылалось на заключение экспертизы о том, что эмблема до смешения похожа на логотип пермской компании Verra Group, зарегистрированный в 2019 году. Зарегистрирован он в тех же категориях, на которые претендует Горьковский автозавод.
  • В ПАО ГАЗ считают отказ необоснованным. Производитель отмечает, что владеет самим товарным знаком «Чайка» в категории транспортных средств и игрушек. Теперь он хочет дополнительно зарегистрировать эмблему в виде стилизованной летящей птицы, которая украшала решётку радиатора советских лимузинов.
  • Это необходимо для выпуска сувенирных автомобилей «Чайка», «Волга» и другой продукции предприятия. В компании отмечают «большой интерес» к подобной продукции со стороны поклонников марки.
  • Кроме того, автозавод намерен начать продажи фирменных ножей, сумок, нижнего белья, брелоков, вилок и пива.
  • Юристы ГАЗа отмечают, что логотипы отличаются наличием надписи с названием компании. Кроме того, сами изображения воспринимаются россиянами по-разному.
  • Работает Verra Group только в Пермском крае, занимаясь исключительно продажей и ремонтом автомобилей, но не их производством. На основании этого ПАО ГАЗ считает, что никакого смешения логотипов нет, так что отказ Роспатента посчитали незаконным.

Ранее на различных маркетплейсах началась продажа фирменной сувенирной продукции ГАЗ. Проект реализуется сотрудниками предприятия. В линейку входят одежда, брелоки и аксессуары для активного отдыха.

Готовы купить сувенирный автомобиль «Чайка»?

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