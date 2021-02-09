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Кроссоверу Geely Atlas в России оставили только одну комплектацию с «механикой»

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Дмитрий Елизаров

Российский рынок покинули почти все кроссоверы Geely Atlas с механической коробкой передач. Как сообщают «Китайские авто­мобили», вседорожник лишился двух ранее доступных вариантов оснащения — теперь у Atlas осталась только одна комплектация с «механикой».

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  • Из списка комплектаций для российского Geely Atlas исчезли вариант «Люкс» с базовым 139-сильным двигателем объёмом 2,0 литра и исполнение «Комфорт» для 2,4-литрового двигателя с отдачей 149 л.с. в паре с системой полного привода. Теперь «Комфорт» пред­лагается только для «турбо­четвёрки» на 1,8 литра (184 л.с.) с шестиступен­чатым «автоматом» и приводом на переднюю ось по цене 1 684 990 рублей.

  • Прочие версии — это «Люкс» с различными допол­нениями и «Стандарт», которая осталась единственной возмож­ностью оснастить Geely Atlas шестиступен­чатой механической коробкой. В этой комплектации «механика» сопровождается 139-сильным мотором. Издание пред­полагает, что от неё не стали отказы­ваться ради возмож­ности удержать базовую цену на конкуренто­способном уровне: такой кроссовер оценён в 1 334 990 рублей.

  • Аналогичные изменения произошли и с версиями модели Emgrand X7. В этом случае механическая коробка тоже доступна в един­ственной базовой комплектации вместе с 1,8-литровым 131-сильным двигателем по цене 1 204 990 рублей.

  • В течение нынешнего года российский Geely Atlas должен уступить своё место обновлённому варианту кроссовера под названием Atlas Pro. Вседорожник получит новые внешность и интерьер, а также 1,5-литровую «турбо­тройку» от Volvo XC40.

И всё-таки, «механика» или «автомат»?

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