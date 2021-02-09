Кроссоверу Geely Atlas в России оставили только одну комплектацию с «механикой»
Дмитрий Елизаров
Российский рынок покинули почти все кроссоверы Geely Atlas с механической коробкой передач. Как сообщают «Китайские автомобили», вседорожник лишился двух ранее доступных вариантов оснащения — теперь у Atlas осталась только одна комплектация с «механикой».
Из списка комплектаций для российского Geely Atlas исчезли вариант «Люкс» с базовым 139-сильным двигателем объёмом 2,0 литра и исполнение «Комфорт» для 2,4-литрового двигателя с отдачей 149 л.с. в паре с системой полного привода. Теперь «Комфорт» предлагается только для «турбочетвёрки» на 1,8 литра (184 л.с.) с шестиступенчатым «автоматом» и приводом на переднюю ось по цене
1 684 990рублей.
Прочие версии — это «Люкс» с различными дополнениями и «Стандарт», которая осталась единственной возможностью оснастить Geely Atlas шестиступенчатой механической коробкой. В этой комплектации «механика» сопровождается 139-сильным мотором. Издание предполагает, что от неё не стали отказываться ради возможности удержать базовую цену на конкурентоспособном уровне: такой кроссовер оценён в
1 334 990рублей.
Аналогичные изменения произошли и с версиями модели Emgrand X7. В этом случае механическая коробка тоже доступна в единственной базовой комплектации вместе с 1,8-литровым 131-сильным двигателем по цене
1 204 990рублей.
В течение нынешнего года российский Geely Atlas должен уступить своё место обновлённому варианту кроссовера под названием Atlas Pro. Вседорожник получит новые внешность и интерьер, а также 1,5-литровую «турботройку» от Volvo XC40.