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В США выставили на продажу отель с автомобильным музеем. Спойлер: очень дорого

Новости

Николай Андреев

Для тех, кто всегда мечтал о собственном автомобильном музее, выпал отличный шанс: в американском штате Колорадо продаётся музей Gateway Auto Museum. Правда, за него просят внушительную сумму – 279 миллионов долларов.

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  • Собрание включает более 50 автомобилей – от американской классики до эры масл-каров. Главным экспонатом в Gateway Auto Museum называют уникальный концепт-кар Oldsmobile F-88 1954 года выпуска. Нынешний владелец приобрёл его в 2007 году за 3,24 миллиона долларов. Самым старым автомобилем коллекции является Cadillac Model H Coupe 1929 года.

  • В общую стоимость включён не только музей, но и 2800 гектаров земли, а также отель Gateway Canyons Resort с 72 роскошными номерами.

The Gateway Auto Museum in Gateway, Colorado (http://www.gatewaycanyons.com/experience/gateway-colorado-auto-museum/) hosts one of the finest collections of American classic cars in the world. The Museum takes visitors through a timeline of 100 years of American automotive history, through several themed galleries, and affords a rare opportunity to view the unique collection from every angle. The collection has an amazing variety of classic cars ranging from the early 20th century to the latest modern innovations, including the only 1954 Concept Oldsmobile F88 in existence. John Hendrick's enthusiasm in sharing the tales of the pioneering spirit of America's Automobile, the tales of innovation, engineering, design, business successes, and failure is the mission of the Gateway Auto Museum. Gateway Colorado Auto Museum hours vary seasonally. For more information call 970-931-2895. Learn more at http://www.gatewayautomuseum.com See more videos at http://www.youtube.com/gatewaycanyons

Чтобы бы вы сделали с 279 миллионами долларов?

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