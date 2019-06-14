В США выставили на продажу отель с автомобильным музеем. Спойлер: очень дорого

Собрание включает более 50 автомобилей – от американской классики до эры масл-каров. Главным экспонатом в Gateway Auto Museum называют уникальный концепт-кар Oldsmobile F-88 1954 года выпуска. Нынешний владелец приобрёл его в 2007 году за 3,24 миллиона долларов. Самым старым автомобилем коллекции является Cadillac Model H Coupe 1929 года.