В США выставили на продажу отель с автомобильным музеем. Спойлер: очень дорого

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Николай Андреев
Для тех, кто всегда мечтал о собственном автомобильном музее, выпал отличный шанс: в американском штате Колорадо продаётся музей Gateway Auto Museum. Правда, за него просят внушительную сумму – 279 миллионов долларов.
Собрание включает более 50 автомобилей – от американской классики до эры масл-каров. Главным экспонатом в Gateway Auto Museum называют уникальный концепт-кар Oldsmobile F-88 1954 года выпуска. Нынешний владелец приобрёл его в 2007 году за 3,24 миллиона долларов. Самым старым автомобилем коллекции является Cadillac Model H Coupe 1929 года.
В общую стоимость включён не только музей, но и 2800 гектаров земли, а также отель Gateway Canyons Resort с 72 роскошными номерами.