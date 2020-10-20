Исподнее на показ: что такое гассеры, зачем нужны и куда они подевались

Середина 1940-х. Американские солдаты возвраща­ются из Европы. Однако новая мирная жизнь оказалась не такой уж захваты­вающей. Чтобы как-то скрасить досуг и пощекотать нервы, бывшие вояки устраи­вают уличные гонки на автомо­билях. И авто­мобилях не простых, а модифи­цированных в бутле­герском стиле: внешне — не слишком примеча­тель­ные, технически — вооружённые до зубов.

Чтобы заезды проходили быстро и зрелищно, их услови­лись проводить на коротких прямых участках протяжён­ностью четверть мили. А чтобы конкуренция была честной, машины распреде­ляли по разным классам. Проблема состояла в том, что эти самые классы отлича­лись не только от штата к штату, но и от города к городу. Более того, разные «тусовки» гонялись кто где: одни выезжали на заброшен­ные после войны аэродромы, другие — на пустынные улицы, третьи — на пляжи с плотным песком.