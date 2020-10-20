Исподнее на показ: что такое гассеры, зачем нужны и куда они подевались
Алексей Олефиренко
Недавно мы рассказывали вам о рэт-родах — автомобилях, которые совсем не стесняются быть ржавыми. Сегодня же речь пойдет ещё об одном, куда более нишевом виде хотроддинга — гассерах. Никогда не слышали о них? Сейчас мы закроем этот пробел в вашей эрудиции.
История
Середина 1940-х. Американские солдаты возвращаются из Европы. Однако новая мирная жизнь оказалась не такой уж захватывающей. Чтобы как-то скрасить досуг и пощекотать нервы, бывшие вояки устраивают уличные гонки на автомобилях. И автомобилях не простых, а модифицированных в бутлегерском стиле: внешне — не слишком примечательные, технически — вооружённые до зубов.
Чтобы заезды проходили быстро и зрелищно, их условились проводить на коротких прямых участках протяжённостью четверть мили. А чтобы конкуренция была честной, машины распределяли по разным классам. Проблема состояла в том, что эти самые классы отличались не только от штата к штату, но и от города к городу. Более того, разные «тусовки» гонялись кто где: одни выезжали на заброшенные после войны аэродромы, другие — на пустынные улицы, третьи — на пляжи с плотным песком.
Поскольку регламент был крайне условным, а безопасностью никто особо не заморачивался, во второй половине
Появление регулирующего органа позволило не только повысить безопасность мероприятий, но и создать универсальную классификацию гоночной техники. Сейчас в неё входят 14 основных классов, внутри которых живут ещё 37 категорий. Критерии у подклассов разные — это и тип трансмиссии, и тип привода, и наличие наддува… И конечно же, используемое в двигателе топливо.
Именно последнее классовое уточнение и породило гассеров. В середине прошлого века гонщики начали экспериментировать с разными видами топлива, преимущественно спиртосодержащими. Сегмент гассеров отличал именно топливный пуризм: машины ездили на обыкновенном бензине (в разговорном английском «gas» как раз и означает «бензин»), пускай и высокооктановом. Отсюда и этимология.
Авторство неологизма «гассер» приписывают Тимоти Вудсу и Фреду Стоуну — двум пионерам этого течения, которые начали строить хот-роды в конце
Фактически гассерами можно считать чуть ли не все хот-роды
Уже в 1955 году насчитывалось 9 (!) подклассов гассеров, а в числе заявленных участников были как привычные для того времени Форды из
«Золотая эпоха» так называемых гассерных войн началась в 1957 году, когда NHRA, стараясь сделать дрэгстеры ещё более приближёнными к дорожным машинам, запретила использование нитрометана. Фактически это означало, что самым «мощным» топливом для дрэг-рейсинга становился высокооктановый бензин, а гассеры — топовыми представителями гонок на четверть мили. Такое положение вещей лихо увеличило популярность класса и число его подклассов. А среднее время на четверти мили для гассеров сократилось с 13,5 секунд (в 1957 году) до 12 (в
В начале 1960-х гассеры представляли собой бескомпромиссные гоночные автомобили, которые каким-то чудом допускались на дороги общего пользования. Молва об этих ревущих зверях дошла до Западной Европы, поэтому несколько десятков гассеров появились и на этом континенте. Времена на четверти мили постепенно таяли, приближаясь к пугающим 10–11 секундам, а скорости на финише начали подбираться к 260 километрам в час.
Поэтому в NHRA решили, что ситуация вот-вот выйдет из-под контроля. Если на автодромах за дрэгстерами ещё можно было как-то следить, а также обеспечивать водителям и окружающим безопасность, то на обычных дорогах гассеры с их мощностью и скоростью могли наворотить дел с самыми непредсказуемыми последствиями.
Поэтому в начале 1960-х гассерам стали «перекрывать кислород». Сперва из регламента исключили пункт о запрете смещения передней оси. Это привело к созданию новых, сугубо гоночных машин без доступа на обычные дороги, которые были быстрее гассеров. А в
И наконец, в 1972 году бескомпромиссные хот-роды, работающие на бензине и способные выезжать на дороги общего пользования, были полностью запрещены NHRA. Внешние факторы тоже подсобили: и растущие требования к безопасности дорожных машин, и надвигающийся топливный кризис… К тому времени, как настоящие гассеры стали достоянием истории, некоторые из них научились выезжать из 9 (!) секунд на четверти мили. И это в конце
Разумеется, запрет NHRA не означал, что гассеры полностью исчезли. На них до сих пор гоняют в исторических соревнованиях (в том числе под эгидой NHRA), но это уже больше показательные выступления, нежели полноценные состязания. В последние 25 лет набирают популярность кастомы, стилизованные под гассеры. Всем своим видом они напоминают быстрейшие дрэгстеры середины прошлого века, но по факту являются лишь арт-объектами, которые вряд ли кто-то рискнёт вывести на дрэг-стрип.
Отличительные черты гассеров
Как уже было отмечено, изначально гассером мог считаться любой хот-род, который вправе ездить по дорогам общего пользования и который в качестве топлива использует бензин. Однако с внедрением регламента NHRA эти машины приобрели характерный облик, вызванный стремлением показать наилучший результат на четверти мили.
Главная особенность классического гассера — высокий клиренс с небольшим отрицательным рейком (задняя часть автомобиля ниже передней),
А та самая передняя подвеска, которую видно даже на стоящей машине, проста, как булка с изюмом. По сути, это связывающий два колеса тоненький прутик. Вы никогда не увидите на гассере независимую подвеску: она слишком сложная и тяжёлая, а значит, может негативно повлиять на разгон.
Сзади используются самые прочные и мощные грузовые мосты, которые не порвутся в щепки от бешеной скорости и крутящего момента гассеров. Коробки передач для таких хот-родов тоже преимущественно заимствовались у грузовиков. А вот с двигателями всё было посложнее.
На первый взгляд, всё легко: гассеру нужен самый мощный двигатель, способный работать на бензине. Но как его получить? Разные кастомайзеры исповедовали разную философию. Кто-то делал ставку на количество цилиндров и рабочий объём, кто-то — на тонкую настройку (на гассерах частенько использовались системы механического впрыска, которые в те времена ещё были очень капризными), кто-то — на помощь наддува: гассеры часто можно увидеть с нагнетателями типа Рутс. Некоторые же применяли комплексный подход и дорабатывали мотор по всем фронтам.
Что объединяло большинство гассеров, так это прямоточные выхлопные трубы: их выводили прямо за передние колёса. Глушители? Пффф… Это для слабаков.
Поскольку гассеры должны были укладываться в дорожное законодательство, то их кузова внешне не сильно отличались от тех, что были у гражданских машин. Но дьявол, как известно, кроется в деталях: капоты гассеров меняли на стеклопластиковые, стёкла — на оргстекло, передний бампер и решётку радиатора зачастую снимали (чтобы сместить вес к корме), а вместо заднего бампера устанавливали кастомный, трубчатый. Опционально на машинах могли быть стабилизирующие тележки за задним бампером, а также компактные спортивные бензобаки, установленные вместо передних бамперов.
Ну и салоны у машин не имели с гражданскими ничего общего: одно ковшеобразное сиденье водителя, каркас безопасности и никаких обивок. Всё для гонок, всё для победы!
Что касается агрегатной базы для гассеров, то в основном использовались рамные американские автомобили периода 30–
Культура
Когда гассеры были звёздами дрэг-рейсинга, то есть с 1955 по 1968 год, они аккумулировали мощную тусовку энтузиастов, обстановка в которой была предельно лёгкой и дружелюбной. Конфликты между пилотами и конструкторами возникали крайне редко, а «позаимствовать» у кого-то идею и придать ей новое творческое осмысление считалось совершенно нормальным делом. В общем, непримиримые соперники на трассе часто были лучшими друзьями за её пределами.
Именно в эпоху гассеров стала популярной традиция давать гоночным машинам интересные имена, которые наносились на боковины или ветровые стёкла. Assassination на базе довоенного MG, Packard по имени Flintstone Flyer, Ford Mustang по прозвищу The Klein Bird — примеров сотни! Эта же традиция сохраняется в дрэг-рейсинге и поныне. Да и в соревнованиях монстр-траков присутствует.
Поскольку гассеры удивляли не только своей динамикой, но и эстетикой, сейчас их строят в качестве шоу-каров. В том числе и в России – например, на базе
Сейчас большая часть гассеров-чемпионов находятся в американских автомобильных музеях и залах славы. Достойная пенсия для достойной техники.