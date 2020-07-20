Россиянам начали оплачивать перевод машин на газ
Наталья Насонова
С 20 июля в России заработала программа субсидирования перевода автомобилей на компримированный природный газ — государство и Газпром возьмут на себя почти полную стоимость процедуры, сообщает ТАСС.
С сегодняшнего дня любой желающий может перевести своё транспортное средство с бензина на метан (КПГ), обратившись за помощью по госпрограмме. Государство оплатит 60% стоимости переоборудования, а ещё 30% — компания Газпром. Таким образом, владельцу автомобиля останется заплатить лишь 10%.
По мнению специалистов из «Газпром газомоторное топливо» и заместителя министра энергетики России Антона Инюцына, такой переход позволит автовладельцам экономить 60–65% от стоимости бензиновых заправок, а среднему и малому бизнесу — около 100 000 – 200 000 рублей на один автомобиль в год.
Работать такая схема должна по принципу «одного окна», когда любой желающий подаёт заявку в сертифицированный сервисный центр и оплачивает 10 процентов стоимости переоборудования, отмечает ТАСС.
Стоимость переоборудования автомобилей с бензина на КПГ (метан) сейчас составляет от 25 000 – 40 000 рублей (3–4-цилиндровые двигатели) до 110 тысяч рублей (12 цилиндров), плюс затраты на оформление в ГИБДД.
Расход метана в кубометрах приблизительно на 10% меньше расхода бензина в литрах. Стоимость литра газа на АЗС (данные на 20.06.2020) колеблется от 13 до 20 рублей в зависимости от региона.