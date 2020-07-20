Россиянам начали оплачивать перевод машин на газ

С 20 июля в России заработала программа субсидиро­вания перевода авто­мобилей на комприми­рованный природный газ — государ­ство и Газпром возьмут на себя почти полную стоимость процедуры, сообщает ТАСС.

С сегодняшнего дня любой желающий может пере­вести своё транс­портное средство с бензина на метан (КПГ), обратив­шись за помощью по госпрограмме. Государ­ство оплатит 60% стоимости пере­оборудо­вания, а ещё 30% — компания Газпром. Таким образом, владельцу авто­мобиля останется заплатить лишь 10%.

По мнению специ­алистов из «Газпром газомоторное топливо» и заме­стителя министра энергетики России Антона Инюцына, такой переход позволит авто­владельцам экономить 60–65% от стоимости бензиновых заправок, а среднему и малому бизнесу — около 100 000 – 200 000 рублей на один автомобиль в год.

Работать такая схема должна по принципу «одного окна», когда любой желающий подаёт заявку в сертифици­рованный сервисный центр и оплачивает 10 процентов стоимости пере­оборудо­вания, отмечает ТАСС.

Стоимость переоборудования авто­мобилей с бензина на КПГ (метан) сейчас состав­ляет от 25 000 – 40 000 рублей (3–4-цилиндровые двигатели) до 110 тысяч рублей (12 цилиндров), плюс затраты на оформ­ление в ГИБДД.