Россиянам оплатят 90 процентов расходов от перевода машин на газ
Николай Андреев
Правительство России предложило увеличить субсидии на перевод автомобилей с бензина на сжатый природный газ (метан) с 30 до 60% от суммы расходов на доработку. Ещё 30% выделит госкомпания «Газпром газомоторное топливо», которая является основным поставщиком метана для машин в стране.
Как сообщает РБК, с таким предложением выступил министр энергетики Александр Новак. Неназванный представитель вице-премьера Юрия Борисова сообщил, что правительство поддержало идею министра. Однако дата начала выплат дополнительных субсидий пока не определена.
Планируется, что компенсацию будут получать как физические, так и юридические лица. Замдиректора Института национальной энергетики Александр Фролов рассказал, что переоборудование одного легкового автомобиля обходится в 30–100 тысяч рублей в зависимости от его класса и мощности, а грузового — от 100 до 500 тысяч рублей.
В правительстве ожидают, что до 10–12 тысяч машин в 2020 году переведут на газ благодаря запуску новой программы. По данным Минэнерго, в 2019 году в России было переоборудовано около 15 тысяч автомобилей, однако из-за пандемии коронавируса спрос на перевод машин на другой вид топлива резко упал.