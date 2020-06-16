Россиянам оплатят 90 процентов расходов от перевода машин на газ

Правительство России предложило увеличить субсидии на перевод авто­мобилей с бензина на сжатый природный газ (метан) с 30 до 60% от суммы расходов на доработку. Ещё 30% выделит госкомпания «Газпром газо­моторное топливо», которая является основным поставщиком метана для машин в стране.

Как сообщает РБК, с таким предло­жением выступил министр энергетики Александр Новак. Неназванный пред­ставитель вице-премьера Юрия Борисова сообщил, что правитель­ство поддер­жало идею министра. Однако дата начала выплат дополни­тельных субсидий пока не определена.

Планируется, что компенсацию будут получать как физические, так и юридические лица. Замдиректора Института национальной энергетики Александр Фролов рассказал, что переобору­дование одного легкового авто­мобиля обходится в 30–100 тысяч рублей в зависи­мости от его класса и мощности, а грузового — от 100 до 500 тысяч рублей.