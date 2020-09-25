В Калифорнии запретили продажу машин с ДВС с 2035 года
Кирилл Малышев
Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом подписал указ, запрещающий в штате продажи новых легковых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года. Запрет коснётся не только бензиновых и дизельных машин, но также и гибридов.
Власти взялись за создание нормативных актов, обеспечивающих работу закона. К 2045 году его действие распространят и на грузовые автомобили. Офис губернатора заявил, что машины ответственны более чем за половину выбросов парниковых газов, 80% смога и 95% дизельных выбросов.
Ньюсом уверен, что к моменту вступления закона в силу электромобили окажутся дешевле, чем традиционные автомобили. Тренд на снижение стоимости аккумуляторов прослеживается уже сейчас.
Вдобавок Калифорния собирается использовать своё влияние для популяризации «зелёных» технологий. Это самый густонаселённый штат США, пятая экономика мира и 10% всего американского авторынка.
Решение губернатора Калифорнии мгновенно вызвало шквал критики. Она исходила от представителей автопроизводителей, дилеров, нефтяников и администрации президента Трампа, пишет Sacramento Bee. Закон назвали слишком строгим, ограничивающим свободы американцев, сулящим безработицу и многотысячные лишние траты для потребителей.