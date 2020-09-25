В Калифорнии запретили продажу машин с ДВС с 2035 года

Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом подписал указ, запреща­ющий в штате продажи новых легковых авто­мобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года. Запрет коснётся не только бензиновых и дизельных машин, но также и гибридов.

Власти взялись за создание нормативных актов, обеспечи­вающих работу закона. К 2045 году его действие распро­странят и на грузовые автомобили. Офис губернатора заявил, что машины ответ­ственны более чем за половину выбросов парниковых газов, 80% смога и 95% дизельных выбросов.

Ньюсом уверен, что к моменту вступления закона в силу электро­мобили окажутся дешевле, чем традици­онные автомобили. Тренд на снижение стоимости аккуму­ляторов прослежи­вается уже сейчас.

Вдобавок Калифорния собирается использовать своё влияние для популяри­зации «зелёных» технологий. Это самый густо­населённый штат США, пятая экономика мира и 10% всего американ­ского авторынка.