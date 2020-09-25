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В Калифорнии запретили продажу машин с ДВС с 2035 года

Новости

Кирилл Малышев

Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом подписал указ, запреща­ющий в штате продажи новых легковых авто­мобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года. Запрет коснётся не только бензиновых и дизельных машин, но также и гибридов.

  • Власти взялись за создание нормативных актов, обеспечи­вающих работу закона. К 2045 году его действие распро­странят и на грузовые автомобили. Офис губернатора заявил, что машины ответ­ственны более чем за половину выбросов парниковых газов, 80% смога и 95% дизельных выбросов.

  • Ньюсом уверен, что к моменту вступления закона в силу электро­мобили окажутся дешевле, чем традици­онные автомобили. Тренд на снижение стоимости аккуму­ляторов прослежи­вается уже сейчас.

  • Вдобавок Калифорния собирается использовать своё влияние для популяри­зации «зелёных» технологий. Это самый густо­населённый штат США, пятая экономика мира и 10% всего американ­ского авторынка.

  • Решение губернатора Калифорнии мгновенно вызвало шквал критики. Она исходила от представи­телей автопроиз­водителей, дилеров, нефтяников и админи­страции президента Трампа, пишет Sacramento Bee. Закон назвали слишком строгим, ограни­чивающим свободы американцев, сулящим безработицу и много­тысячные лишние траты для потребителей.

Получится у Калифорнии стать первой «зелёной» территорией?

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