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Мосгордума предложила штрафовать за выброшенный из машины мусор на 200 тысяч рублей

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Дмитрий Елизаров

Проект поправок к КоАП, предусматривающий наказание для водителей, выбрасы­вающих мусор на обочинах, принят депутатами Мосгордумы. В документе прописаны штрафы до 200 тысяч рублей с конфискацией авто­мобилей. По данным «Коммерсанта», проект направят для получения отзывов в прави­тель­ство, а следом — в Госдуму.

  • Законопроект, как отмечают его авторы, нацелен прежде всего на борьбу с организа­циями, устраива­ющими незаконные мусорные свалки на обочинах дорог и в лесах около них. Именно для юридиче­ских лиц преду­смотрены наиболее суровые наказания — максималь­ные штраф до 200 тысяч рублей и конфи­скация транспортных средств.

  • Однако поправки включают в себя и наказание для рядовых водителей. Их пред­лагается штрафовать на первый раз на 10 тысяч рублей, при повторном наруше­нии штраф вырастет до 30 тысяч. Если же нарушение будет зафиксиро­вано камерами, заплатить придётся от 10 до 15 тысяч.

  • Ранее сообщалось, что фиксацией нарушений займутся в основном автомати­ческие комплексы — стационарные камеры, установ­ленные на дорогах, и так называемые «фото­ловушки». Их предлагается размещать в точках пред­полагаемого сброса мусора, а срабаты­вать они будут по сигналу датчика движения.

  • Эксперты издания отметили, что проект недоработан. К примеру, в нём следо­вало бы предусмотреть дифферен­цированные наказания в зави­симости от количе­ства мусора: сейчас получить штраф рискует даже водитель, просто выбросивший в окно окурок.

  • Сроки прохождения законопроекта по положенным инстанциям пока не озвучены.

Как считаете, будет чище на обочинах, если начать штрафовать?

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