Мосгордума предложила штрафовать за выброшенный из машины мусор на 200 тысяч рублей
Дмитрий Елизаров
Проект поправок к КоАП, предусматривающий наказание для водителей, выбрасывающих мусор на обочинах, принят депутатами Мосгордумы. В документе прописаны штрафы до 200 тысяч рублей с конфискацией автомобилей. По данным «Коммерсанта», проект направят для получения отзывов в правительство, а следом — в Госдуму.
Законопроект, как отмечают его авторы, нацелен прежде всего на борьбу с организациями, устраивающими незаконные мусорные свалки на обочинах дорог и в лесах около них. Именно для юридических лиц предусмотрены наиболее суровые наказания — максимальные штраф до 200 тысяч рублей и конфискация транспортных средств.
Однако поправки включают в себя и наказание для рядовых водителей. Их предлагается штрафовать на первый раз на 10 тысяч рублей, при повторном нарушении штраф вырастет до 30 тысяч. Если же нарушение будет зафиксировано камерами, заплатить придётся от 10 до 15 тысяч.
Ранее сообщалось, что фиксацией нарушений займутся в основном автоматические комплексы — стационарные камеры, установленные на дорогах, и так называемые «фотоловушки». Их предлагается размещать в точках предполагаемого сброса мусора, а срабатывать они будут по сигналу датчика движения.
Эксперты издания отметили, что проект недоработан. К примеру, в нём следовало бы предусмотреть дифференцированные наказания в зависимости от количества мусора: сейчас получить штраф рискует даже водитель, просто выбросивший в окно окурок.
Сроки прохождения законопроекта по положенным инстанциям пока не озвучены.