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Гараж с Ferrari и Rolls-Royce затопило после шторма в США

Новости

Михаил Кондратьев

В Instagram* появилось видео, записанное в одном из подземных гаражей Флориды, США, после сильного шторма, который прошёл в штате ранее в этом месяце. В результате наводнения под водой оказались не менее 10 люксовых автомобилей, включая модели Ferrari и Rolls-Royce.

  • В ролике показан гараж в Майами. Судя по состоянию машин и помещения, уровень воды достигал примерно двух метров. 
  • В число пострадавших автомобилей вошли пара Rolls-Royce Cullinan (один из них, возможно, в тюнинге от Mansory) и несколько моделей Ferrari, включая супергибрид SF90 Stradale
  • «Затонули» на подземной стоянке также Chevrolet Corvette C7, Mercedes-AMG GT в версии Black Series и Plymouth Prowler. 

Весной в Сети появилось видео, на котором пикап Chevrolet попал в торнадо и перевернулся, но после встал на колёса и уехал. В Chevrolet обратили внимание на ролик, нашли 16-летнего водителя пострадавшего пикапа и подарили ему новый Silverado. 

*Запрещённая в России экстремистская организация.

Видели когда-нибудь наводнение живьём?

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