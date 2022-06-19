Гараж с Ferrari и Rolls-Royce затопило после шторма в США

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Редчайшие автомобили, которые провели под водой десятилетия
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Михаил Кондратьев
В Instagram* появилось видео, записанное в одном из подземных гаражей Флориды, США, после сильного шторма, который прошёл в штате ранее в этом месяце. В результате наводнения под водой оказались не менее 10 люксовых автомобилей, включая модели Ferrari и Rolls-Royce.
Весной в Сети появилось видео, на котором пикап Chevrolet попал в торнадо и перевернулся, но после встал на колёса и уехал. В Chevrolet обратили внимание на ролик, нашли 16-летнего водителя пострадавшего пикапа и подарили ему новый Silverado.
*Запрещённая в России экстремистская организация.