«Гараж мечты»: тот-самый-классический MINI

В рубрике «Гараж мечты» мы рассказываем о самых важных, интересных и желанных автомобилях планеты. Здесь мы объединили красивую картинку с опытом и увлеченностью нашего ведущего Сергея Знаемского, который постарается искренне и эмоционально убедить вас в том, что автомобили — это очень интересно. Садитесь поудобнее и смотрите третий выпуск, посвященный сразу двум британским MINI из абсолютно разных эпох. Но очень близких по духу!