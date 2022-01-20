«Гараж мечты»: Porsche, спасённый Тойотой

Добро пожаловать в «Гараж мечты»! Рубрику, в которой мы расскажем о самых важных, интересных и желанных автомобилях планеты. В рамках этого проекта мы объединяем эффектную картинку (это мы умеем) с опытом и увлеченностью нашего нового ведущего — Сергея Знаемского, который объяснит, почему автомобили — это очень интересно. Садитесь поудобнее и смотрите первый выпуск, посвященный самому редкому и красивому Porsche 911.