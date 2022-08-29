Гарантии нет, запчасти не поставляют: как обслуживать машины ушедших из России брендов

Екатерина Демишева
Несколько автомобильных брендов в 2022 году официально объявили о полном уходе с российского рынка: в марте такое решение приняли марки Chevrolet и Cadillac, в конце весны свой бизнес в России свернул французский концерн Renault.
Остальные компании воздержались от громких заявлений и взяли паузу, остановив производство и поставки новых машин. Однако обслуживание автомобилей этих марок в стране продолжается, даже по гарантии — чего не скажешь о машинах тех брендов, которые ушли из страны. Журнал Авто.ру изучил ситуацию и выяснил, как сейчас владельцы чинят машины ушедших марок, и что их ждёт в будущем.
Как владельцы Renault обслуживают машины
После того, как компания Renault объявила об уходе с российского рынка, столичный завод перешёл московскому правительству, а обслуживание автомобилей бренда и все производственные площадки в Тольятти были переданы АвтоВАЗу.
«Автомобили Renault обслуживаются у тех же дилеров Renault. В рамках соглашений с французской компанией, АвтоВАЗ будет отвечать за гарантийное обслуживание и поставки запчастей для клиентов Renault. Сейчас мы перебазируем склад запчастей Renault на свои мощности. С дилерами идёт договорная компания», — прояснил ситуацию официальный представитель АвтоВАЗа Сергей Ильинский.
Один из дилеров Renault подтвердил Журналу Авто.ру, что проблем с обслуживанием машин бренда нет. Дефицита с запчастями и сложностей с поставками у дилеров и клиентов Renault тоже пока не наблюдается.
«На сегодняшний день в нашей компании нет проблем с обслуживанием автомобилей, как находящихся на гарантии, так и тех, у кого этот срок уже прошёл. Дефицита комплектующих не наблюдается. Прежде всего, поставщиком запчастей является компания “Лада Имидж”, входящая в состав АвтоВАЗа, есть альтернативные поставщики комплектующих, а также собственные складские запасы дилеров», — рассказал руководитель сервисного направления сети автосалонов Fresh Auto Илья Иванский.
Однако проблемы у автомобилистов всё-таки возникают. Так, один из владельцев Renault Duster, который два месяца назад обратился к дилеру с пустяковой претензией по замене вздувшейся пластиковой накладки ветрового стекла, утверждает, что никто ничего не делает. Изначально дилер ссылался на бюрократические процедуры и просил немного подождать, но на ремонт так и не пригласил. «Никто не звонил, и я решил не заморачиваться из-за такой мелочи. Решил, что ТО у дилера делать не буду. Нет смысла, все равно они гарантийные обязательства не соблюдают», — объяснил владелец гарантийного автомобиля.
Как ремонтируются владельцы Chevrolet и Cadillac
В куда более сложной ситуации оказались владельцы автомобилей Chevrolet и Cadillac. Американские компании стремительно свернули свою деятельность в России, закрыли все офисы и перестали сотрудничать с дилерами, которые представляли их интересы. Сами официальные дилеры, которые продавали американские машины россиянам, отказываются от диалога. Компания «Авилон» оставила вопросы редакции без ответа. Представители Major и Favorit Motors не вышли на связь и не ответили на запросы.
В беседе с Журналом Авто.ру независимый эксперт рынка Артём Самородов, который прежде работал в топ-менеджменте ряда крупных дилерских компаний, отметил, что американцы и раньше не заботились о клиентах в России, а сейчас просто бросили их наедине со своими проблемами. «Если у Renault огромная дилерская сеть по всей стране, то у Chevrolet и Cadillac дилеров было по пальцам перечесть. Можно сказать, что американские бренды ушли уже давно, много лет назад. Большие внедорожники или спорткары продавались единичными тиражами», — так эксперт объясняет отсутствие складов запчастей.
Клиенты ушедших брендов подтвердили Журналу Авто.ру, что давно надеются только на себя. Так, собственник двухлетнего Cadillac Escalade из Краснодарского края отметил, что проблемы с дилером и запчастями бренда были и до февраля. А весной из страны исчезли вообще все оригинальные комплектующие, в наличии можно найти только китайские аналоги втрое дороже. Например, за лобовое стекло у мужчины запросили 120 тысяч рублей и объявили срок ожидания в три месяца.
«Многие дилеры этих брендов вообще закрылись. Все запчасти, что едут — не оригинальные. При этом, насколько мне известно от знакомых, которые недавно приобрели Cadillac в США, даже там есть трудности и задержки с запчастями. И сейчас ситуация с американскими машинами на российском рынке очень сложная», — добавил Самородов.
Поставок нет, но обслуживание продолжается
При этом большинство брендов не покинули рынок и продолжают наблюдать за ситуацией. Однако поставки автомобилей и запчастей по привычным каналам приостановлены. Но официальные дилеры этих брендов утверждают, что паники на рынке нет — запасов на складах дистрибьютора хватает на обслуживание гарантийных машин. Кроме того, с начала лета запчасти начали завозить каналами параллельного импорта.
По данным пресс-службы «АвтоСпецЦентра», компания осуществляет гарантийные обязательства по всем брендам, представленным в их портфеле, но сроки гарантийного ремонта увеличены. Собственного запаса комплектующих дилеру хватит до конца года, а дефицит пока ощущается только в отношении уникальных кузовных запчастей и электронных блоков.
Аналогичные данные приводит директор по сервисному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов: он утверждает, что все бренды, с которыми сотрудничает дилер, поддерживают гарантийные обязательства в полном объёме.
«Мы продолжаем получать оригинальные запчасти со складов импортёров, но общий поток заметно снизился. К примеру, в июне поставили 40% от необходимого количества запчастей. В основном в дефиците оригинальные комплектующие, которые уникальны для конкретных моделей автомобиля (блоки, агрегаты, лобовые стекла). Собственного запаса запчастей хватит примерно на два месяца, общее наличие комплектующих на складах импортёров прогнозировать сложнее», — объяснил Тимашов.
В дилерские центры, говорят участники рынка, уже поступают запчасти по параллельному импорту, но сроки ожидания стали менее предсказуемыми. Причина — отсутствие центрального склада для оперативного пополнения запасов и сложные логистические цепочки.
Однако, несмотря на позитивные заявления дилеров, владельцы автомобилей европейских брендов всё-таки испытывают сложности с ремонтом. Как рассказал Журналу Авто.ру эксперт рынка и автор телеграм-канала carintrade Павел Карин, к нему часто обращаются собственники разных машин, ремонт которых затянулся на несколько месяцев из-за того, что нужных деталей просто нет.
«Один из последних случаев — владелец Mercedes CLA попал в рядовую жестяную аварию. Машина полностью застрахована, но уже четыре месяца стоит в сервисе, потому что нет запчастей. Ни дилер, ни сам владелец не могут найти и привезти нужные детали даже через каналы параллельного импорта (чаще всего такие поставки осуществляются через ОАЭ — прим.ред.). Собственник уже почти выучил арабский язык и потерял надежду», — рассказал эксперт.
Кому предъявлять претензии, если бренд не выполняет обязательства
Бывшие дилеры, лишившись поддержки импортёра, отказываются выполнять гарантийные обязательства и не горят желанием ввозить запчасти для немногих проданных автомобилей. Тем не менее, право требовать ремонта у клиента сохраняется, утверждает ведущий специалист Европейской юридической службы Орест Мацала. Согласно ст. 19 Закона «О защите прав потребителей», претензии по качеству автомобиля можно предъявить к продавцу, изготовителю, уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, а также к импортёру, напоминает юрист.
«Если тот или иной бренд покинул рынок, это не значит, что потребитель лишается права на защиту своих интересов. В таком случае можно предъявить претензии к непосредственному продавцу, дилеру или импортёру — на выбор покупателя. Можно, конечно, подать иск и на зарубежного производителя, но в таком случае решение суда просто никто не исполнит», — пояснил юрист. То есть российский суд может заставить дилера всё-таки исполнить гарантийные обязательства, но тому придётся делать это за свой счёт, добавляет Мацала.
Если же в России не осталось ни импортёра, ни дистрибьютора, а дилер закрылся и не оставил правопреемника, автовладелец останется со своей проблемой один на один. Привлечь к ответственности или как-то повлиять на иностранного импортёра из России невозможно. И ремонтироваться, а также заказывать запчасти придётся за свой счёт. Именно так сейчас поступают владельцы Cadillac и премиальных Chevrolet, которые уже изучили интернет-маркеты запчастей и заказывают детали из Китая и ОАЭ, не надеясь на дилеров.