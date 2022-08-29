Гарантии нет, запчасти не поставляют: как обслуживать машины ушедших из России брендов

Как владельцы Renault обслуживают машины

После того, как компания Renault объявила об уходе с российского рынка, столичный завод перешёл московскому правительству, а обслуживание автомобилей бренда и все производственные площадки в Тольятти были переданы АвтоВАЗу.

«Автомобили Renault обслуживаются у тех же дилеров Renault. В рамках соглашений с французской компанией, АвтоВАЗ будет отвечать за гарантийное обслуживание и поставки запчастей для клиентов Renault. Сейчас мы перебазируем склад запчастей Renault на свои мощности. С дилерами идёт договорная компания», — прояснил ситуацию официальный представитель АвтоВАЗа Сергей Ильинский.

Один из дилеров Renault подтвердил Журналу Авто.ру, что проблем с обслуживанием машин бренда нет. Дефицита с запчастями и сложностей с поставками у дилеров и клиентов Renault тоже пока не наблюдается.

«На сегодняшний день в нашей компании нет проблем с обслуживанием автомобилей, как находящихся на гарантии, так и тех, у кого этот срок уже прошёл. Дефицита комплектующих не наблюдается. Прежде всего, поставщиком запчастей является компания “Лада Имидж”, входящая в состав АвтоВАЗа, есть альтернативные поставщики комплектующих, а также собственные складские запасы дилеров», — рассказал руководитель сервисного направления сети автосалонов Fresh Auto Илья Иванский.

Однако проблемы у автомобилистов всё-таки возникают. Так, один из владельцев Renault Duster, который два месяца назад обратился к дилеру с пустяковой претензией по замене вздувшейся пластиковой накладки ветрового стекла, утверждает, что никто ничего не делает. Изначально дилер ссылался на бюрократические процедуры и просил немного подождать, но на ремонт так и не пригласил. «Никто не звонил, и я решил не заморачиваться из-за такой мелочи. Решил, что ТО у дилера делать не буду. Нет смысла, все равно они гарантийные обязательства не соблюдают», — объяснил владелец гарантийного автомобиля.