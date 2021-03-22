Для электрического Хаммера разработали гараж в шпионском стиле. Он с лифтом и стеклянной крышей
Дмитрий Елизаров
Калифорнийский архитектор Келли Уистлер разработала концептуальное здание, спроектированное в том же стиле, что и электропикап GMC Hummer EV. Как передаёт Robb Report, самому пикапу в этом проекте отводится главная формообразующая роль: из автомобиля он становится предметом интерьера.
Созданный Келли Уистлер дом переполнен скрытыми визуальными отсылками к экстерьеру самого Хаммера — начиная от входных ворот гаража с оригинальной подсветкой и заканчивая прозрачными секциями крыши. Материалы отделки, применённые в концептуальном здании, призваны гармонично вписывать его в окружающий ландшафт: по неназванной причине Hummer Concept Garage расположен в пустыне.
Футуристичное двухэтажное здание снабжено внушительным лифтом-подиумом. С его помощью электропикап можно поднять на второй уровень, который выполнен жилым. По словам самой Уистлер, электромобиль не производит вредных выбросов, и этот фактор может в корне переменить подход к хранению машин. «Я хотела заново изобрести принцип взаимодействия с нашими автомобилями, которые являются неотъемлемой частью повседневной жизни», — цитирует издание заявление архитектора. Здание Уистлер интегрирует электромобиль в жилое пространство для того, чтобы обитатели дома-гаража могли «по-настоящему насладиться его красотой».
Будет ли проект воплощён в реальной жизни или останется чем-то вроде дизайнерского размышления архитектора на тему электрокаров, не уточняется.
Прошлой осенью были опубликованы эскизы ещё одного здания в автомобильной стилистике — небоскрёба, в разработке которого принимали участие дизайнеры марки Porsche. Необычный дом с колесом обозрения на 52-м этаже планируется построить в Куала-Лумпуре.