Новейший пикап Hyundai сняли с очень близкого расстояния

Для электрического Хаммера разработали гараж в шпионском стиле. Он с лифтом и стеклянной крышей

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Дмитрий Елизаров

Калифорнийский архитектор Келли Уистлер разработала концептуальное здание, спроектированное в том же стиле, что и электропикап GMC Hummer EV. Как передаёт Robb Report, самому пикапу в этом проекте отводится главная формообразующая роль: из автомобиля он становится предметом интерьера.

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  • Созданный Келли Уистлер дом переполнен скрытыми визуальными отсылками к экстерьеру самого Хаммера — начиная от входных ворот гаража с оригинальной подсветкой и заканчивая прозрачными секциями крыши. Материалы отделки, применённые в концептуальном здании, призваны гармонично вписывать его в окружающий ландшафт: по неназванной причине Hummer Concept Garage расположен в пустыне.

  • Футуристичное двухэтажное здание снабжено внушительным лифтом-подиумом. С его помощью электропикап можно поднять на второй уровень, который выполнен жилым. По словам самой Уистлер, электромобиль не производит вредных выбросов, и этот фактор может в корне переменить подход к хранению машин. «Я хотела заново изобрести принцип взаимодействия с нашими автомобилями, которые являются неотъемлемой частью повседневной жизни», — цитирует издание заявление архитектора. Здание Уистлер интегрирует электромобиль в жилое пространство для того, чтобы обитатели дома-гаража могли «по-настоящему насладиться его красотой».

  • Будет ли проект воплощён в реальной жизни или останется чем-то вроде дизайнерского размышления архитектора на тему электрокаров, не уточняется.

  • Прошлой осенью были опубликованы эскизы ещё одного здания в автомобильной стилистике — небоскрёба, в разработке которого принимали участие дизайнеры марки Porsche. Необычный дом с колесом обозрения на 52-м этаже планируется построить в Куала-Лумпуре.

Хранить автомобиль в квартире — как вам идея?

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