Гаражная амнистия: кому разрешат оформить старый гараж в собственность и как это сделать
Иван Ананьев
В сентябре в России начнёт действовать закон о так называемой «гаражной амнистии». Владельцы гаражей получат возможность оформить правоустанавливающие документы, чтобы пользоваться строениями на законных основаниях и получать адекватную компенсацию, если гаражи по каким-то причинам придётся снести. Впрочем, это вовсе не значит, что все нынешние постройки обретут легальный статус.
Зачем это нужно
Проблема гаражей особенно остро стоит в крупных городах, где их сносят из-за нового строительства, не считаясь с интересами владельцев. А если разбирательства доходят до судов, то те чаще всего встают на сторону государства или строителей, потому что юридически многих гаражей просто не существует!
До декабря 2004 года, когда был принят нынешний Градостроительный кодекс, законодательство не содержало определения гаража и никак не регламентировало деятельность гаражных кооперативов и объединений.
Новый закон даст владельцам гаражей шанс закрепить юридический статус для своей недвижимости и право отстаивать эту собственность в суде, если она попадёт в сферу интересов государства или застройщиков. Кроме того, гараж можно будет продать, подарить, завещать и так далее. Возможность оформить гаражи будет действовать до 1 сентября 2026 года.
Что не так с гаражами сейчас
Проблема в том, что значительная часть гаражей не имеет вообще никакого юридического статуса: они не оформлены. Это касается как отдельных строений, так и боксов в гаражно-строительных кооперативах, пользователи которых в лучшем случае имеют членскую книжку или старый советский документ о выделении гаража — например, ветерану или инвалиду.
При этом ни сам бокс, ни земля под ним никогда не оформлялись в собственность или аренду, а пользователь гаража обычно оплачивал лишь электричество и копеечный налог на землю. В итоге государство или владелец земли вправе просто снести мешающие строения, а могут даже обязать сделать это фактического пользователя.
Новый закон вводит описания гаражей и гаражных объединений. Например, индивидуальным гаражом будет считаться одноэтажное сооружение для хранения автомобиля и сопутствующих вещей. Есть понятие некапитального гаража без предоставления права собственности на участок земли, а также коллективного гаража, то есть здания с машиноместами, которые и сами по себе являются отдельными объектами недвижимости.
Сколько таких гаражей в России
По данным чиновников, в России насчитывается до 3,5 миллиона незарегистрированных гаражей, а в реальности их может оказаться на миллион или два больше: существенная часть таких строений не поддаётся никакому учёту. Впрочем, объявленная «амнистия» вовсе не гарантирует легализации всем желающим. Каждый случай будет изучаться индивидуально с правовой точки зрения, и вовсе не факт, что получится оформить гараж, которым владельцы пользуются на протяжении, например, последних сорока лет.
Кого коснётся амнистия
Легализовать (точнее, попытаться!) можно будет гараж, построенный до 29 декабря 2004 года — предполагается, что после этой даты такие строения уже возводились в соответствии с положениями нового Градостроительного кодекса. Гараж должен быть получен легально, а его владельцу надлежит иметь хоть какие-то документы, подтверждающие законность распоряжения этим строением.
Это могут быть решения местных властей о выделении земли, документы о членстве в гаражном кооперативе, договор купли-продажи, бумаги о технической инвентаризации и даже чеки об оплате налоговых платежей. Тем, у кого нет никаких документов, придётся идти в суд со свидетелями и уже там доказывать факт многолетнего владения гаражом.
Про «ракушки» и другие металлические тенты придётся забыть. Впрочем, они и сейчас остались только как некапитальные укрытия на открытых стоянках. Точно не будут регистрировать гаражи, построенные самовольно. Наконец, вне закона окажутся надстроенные и переоборудованные для жилья гаражи, которые не вписываются совершенно ни в какие нормы. Их не оформят и, скорее всего, просто снесут.
Как оформить гараж
Собрав документы, нужно будет обратиться в Росреестр или местный центр Государственных услуг с заявлением о регистрации права собственности. Если пакета документов хватит, то ведомство оформит собственность, поставит объект на кадастровый учет и вышлет владельцу выписку из Единого реестра недвижимости (ЕГРН). Это если речь идёт об отдельном строении. В случае с ГСК заявку придётся подавать от кооператива с приложением протоколов собраний и подписями всех членов объединения.
Помимо права собственности на гараж, владелец может получить собственность и на землю, но только если она не имеет ограничений. А они при выделении земли под гаражи встречались сплошь и рядом. Например, землю давали под линиями электропередач, над теплотрассами или, например, рядом с вентиляционными павильонами метрополитена. В таком случае на землю могут оформить аренду (а могут и не оформить, если статус не позволяет).
Звучит хорошо, но на практике всё это едва ли будет работать легко и быстро — в большинстве случаев у владельцев гаражей может не найтись никаких документов, а земля наверняка будет иметь обременения или кому-либо принадлежать. В этом случае на легализацию гаража шансов мало.
А если оформил, то точно не снесут?
Не факт! Всё будет зависеть от статуса земельного участка. Если земля под гаражом (или гаражным кооперативом) оформлена в собственность, то этот участок защищён законом примерно так же, как жилой дом. То есть является почти неприкосновенным. «Почти» потому, что при необходимости, например, строительства дороги, участок всё-таки смогут изъять — но только при условии выплаты адекватной рыночной компенсации.
Если же земельный участок находится в аренде (или временном пользовании), то все права на него закончатся по окончании срока аренды, а он может составлять как 50 лет, так и один-два года. После этого владелец земли вправе выгнать арендатора, причём убирать строение тому придётся за свой счёт. Ещё один вариант — выкупить землю у государства с переводом из муниципальной в частную (или долевую в случае с ГСК) либо у собственника, который вправе назначить любую цену.