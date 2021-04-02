Гаражная амнистия: кому разрешат оформить старый гараж в собственность и как это сделать

Зачем это нужно

Проблема гаражей особенно остро стоит в крупных городах, где их сносят из-за нового строитель­ства, не считаясь с интересами владельцев. А если разбира­тельства доходят до судов, то те чаще всего встают на сторону государ­ства или строителей, потому что юридически многих гаражей просто не существует!

До декабря 2004 года, когда был принят нынешний Градо­строитель­ный кодекс, законо­дательство не содер­жало определения гаража и никак не регламенти­ровало деятель­ность гаражных кооперативов и объединений.

Новый закон даст владельцам гаражей шанс закрепить юридический статус для своей недвижи­мости и право отстаивать эту собственность в суде, если она попадёт в сферу интересов государ­ства или застройщиков. Кроме того, гараж можно будет продать, подарить, завещать и так далее. Возмож­ность оформить гаражи будет действовать до 1 сентября 2026 года.