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Гаражная амнистия: кому разрешат оформить старый гараж в собственность и как это сделать

Разбор

Иван Ананьев

В сентябре в России начнёт действовать закон о так называемой «гаражной амнистии». Владельцы гаражей получат возмож­ность оформить право­устанавли­вающие документы, чтобы пользо­ваться строениями на законных основаниях и получать адекватную компенсацию, если гаражи по каким-то причинам придётся снести. Впрочем, это вовсе не значит, что все нынешние постройки обретут легальный статус.

Зачем это нужно

Проблема гаражей особенно остро стоит в крупных городах, где их сносят из-за нового строитель­ства, не считаясь с интересами владельцев. А если разбира­тельства доходят до судов, то те чаще всего встают на сторону государ­ства или строителей, потому что юридически многих гаражей просто не существует! 

До декабря 2004 года, когда был принят нынешний Градо­строитель­ный кодекс, законо­дательство не содер­жало определения гаража и никак не регламенти­ровало деятель­ность гаражных кооперативов и объединений.

Новый закон даст владельцам гаражей шанс закрепить юридический статус для своей недвижи­мости и право отстаивать эту собственность в суде, если она попадёт в сферу интересов государ­ства или застройщиков. Кроме того, гараж можно будет продать, подарить, завещать и так далее. Возмож­ность оформить гаражи будет действовать до 1 сентября 2026 года.

Что не так с гаражами сейчас

Проблема в том, что значительная часть гаражей не имеет вообще никакого юриди­ческого статуса: они не оформлены. Это касается как отдельных строений, так и боксов в гаражно-строитель­ных коопера­тивах, пользо­ватели которых в лучшем случае имеют членскую книжку или старый советский документ о выделении гаража — например, ветерану или инвалиду. 

При этом ни сам бокс, ни земля под ним никогда не оформля­лись в собствен­ность или аренду, а пользователь гаража обычно оплачивал лишь электри­чество и копеечный налог на землю. В итоге государ­ство или владелец земли вправе просто снести мешающие строения, а могут даже обязать сделать это фактического пользователя.

Новый закон вводит описания гаражей и гаражных объединений. Например, индивиду­альным гаражом будет считаться одноэтажное сооружение для хране­ния авто­мобиля и сопут­ствующих вещей. Есть понятие некапиталь­ного гаража без предо­ставления права собствен­ности на участок земли, а также кол­лектив­ного гаража, то есть здания с машино­местами, которые и сами по себе являются отдель­ными объектами недвижимости.

Сколько таких гаражей в России

По данным чиновников, в России насчитывается до 3,5 миллиона незареги­стрированных гаражей, а в реаль­ности их может оказаться на миллион или два больше: существенная часть таких строений не поддаётся никакому учёту. Впрочем, объявленная «амнистия» вовсе не гарантирует легали­зации всем желающим. Каждый случай будет изучаться индивиду­ально с правовой точки зрения, и вовсе не факт, что получится оформить гараж, которым владельцы пользуются на протяжении, например, последних сорока лет.

Кого коснётся амнистия

Легализовать (точнее, попытаться!) можно будет гараж, построенный до 29 декабря 2004 года — пред­полагается, что после этой даты такие строения уже возводились в соответ­ствии с положениями нового Градо­строитель­ного кодекса. Гараж должен быть получен легально, а его владельцу надлежит иметь хоть какие-то документы, подтвер­ждающие законность распоряжения этим строением.

Это могут быть решения местных властей о выделении земли, документы о членстве в гаражном кооперативе, договор купли-продажи, бумаги о технической инвентари­зации и даже чеки об оплате налоговых платежей. Тем, у кого нет никаких документов, придётся идти в суд со свидете­лями и уже там доказывать факт много­летнего владения гаражом.

Про «ракушки» и другие металлические тенты придётся забыть. Впрочем, они и сейчас остались только как некапиталь­ные укрытия на открытых стоянках. Точно не будут реги­стрировать гаражи, построенные само­вольно. Наконец, вне закона окажутся над­строенные и пере­оборудо­ванные для жилья гаражи, которые не вписы­ваются совер­шенно ни в какие нормы. Их не оформят и, скорее всего, просто снесут.

Как оформить гараж

Собрав документы, нужно будет обратиться в Росреестр или местный центр Государ­ственных услуг с заявле­нием о регистрации права собствен­ности. Если пакета документов хватит, то ведомство оформит собствен­ность, поставит объект на кадастровый учет и вышлет владельцу выписку из Единого реестра недвижи­мости (ЕГРН). Это если речь идёт об отдельном строении. В случае с ГСК заявку придётся подавать от кооператива с приложе­нием протоколов собраний и подписями всех членов объединения.

Помимо права собственности на гараж, владелец может получить собствен­ность и на землю, но только если она не имеет ограни­чений. А они при выделении земли под гаражи встречались сплошь и рядом. Например, землю давали под линиями электро­передач, над тепло­трассами или, например, рядом с вентиляци­онными павиль­онами метро­политена. В таком случае на землю могут оформить аренду (а могут и не оформить, если статус не позволяет).

Звучит хорошо, но на практике всё это едва ли будет работать легко и быстро — в большинстве случаев у владельцев гаражей может не найтись никаких документов, а земля наверняка будет иметь обреме­нения или кому-либо принад­лежать. В этом случае на легализацию гаража шансов мало.

А если оформил, то точно не снесут?

Не факт! Всё будет зависеть от статуса земельного участка. Если земля под гаражом (или гаражным кооперативом) оформлена в собствен­ность, то этот участок защищён законом примерно так же, как жилой дом. То есть является почти неприкос­новенным. «Почти» потому, что при необходи­мости, например, строитель­ства дороги, участок всё-таки смогут изъять — но только при условии выплаты адекватной рыночной компенсации.

Если же земельный участок находится в аренде (или временном пользо­вании), то все права на него закончатся по окончании срока аренды, а он может составлять как 50 лет, так и один-два года. После этого владелец земли вправе выгнать арендатора, причём убирать строение тому придётся за свой счёт. Ещё один вариант — выкупить землю у государства с переводом из муници­пальной в частную (или долевую в случае с ГСК) либо у собствен­ника, который вправе назначить любую цену.

А у вас гараж оформлен?

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