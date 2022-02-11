Как пользователям Авто.ру получить скидку 25% на страховку

Пользователи Авто.ру могут сэкономить до 25% при покупке полиса страхования каско от «Ренессанс страхование». Чтобы получить скидку, необходимо всего лишь «поставить» свой автомобиль в Гараж Авто.ру.

Рассказываем, как это сделать:

зарегистрироваться или авторизоваться на классифайде;

в мобильной или десктопной версии Авто.ру перейти во вкладку «Гараж» и добавить свой автомобиль. Если машина уже в Гараже, то можно просто открыть её карточку;

в карточке автомобиля кликнуть на спецпредложение от «Ренессанса»;

при покупке полиса каско скидка составит до 20%. При оформлении пакета из каско и ОСАГО максимально возможная скидка на полис добровольного страхования вырастет до 25%;

после оформления страховки пользователи, у которых каско стоит дороже 20 000 ₽, получат в подарок топливную карту номиналом 2000 ₽. Использовать её можно на любой заправке сети «Опти».

Со скидкой можно застраховать любой подходящий под условия страхования автомобиль — не обязательно тот, который «припаркован» в Гараж. Предложение актуально для всех пользователей сервиса Гараж, у которых нет действующего полиса каско или ОСАГО в компании «Ренессанс страхование».

Гараж Авто.ру помогает владельцам хранить все данные об автомобиле и получать выгодные предложения по его обслуживанию и содержанию. Здесь же можно найти статьи и отзывы про любимую модель, посмотреть полный отчёт на свою машину и отслеживать динамику изменения её стоимости. В сервисе уже зарегистрированы более 1,5 миллиона пользователей.