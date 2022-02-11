Оставить коммент

Рейтинги самых популярных автомобилей 2021 года, уникальные исследования и новости рынка: бизнес-дайджест январь

Как пользователям Авто.ру получить скидку 25% на страховку

Про бизнес

Дмитрий Савостьянчик

Комменты

Пользователи Авто.ру могут сэкономить до 25% при покупке полиса страхования каско от «Ренессанс страхование». Чтобы получить скидку, необходимо всего лишь «поставить» свой автомобиль в Гараж Авто.ру. 

Рассказываем, как это сделать:

  • зарегистрироваться или авторизоваться на классифайде;
  • в мобильной или десктопной версии Авто.ру перейти во вкладку «Гараж» и добавить свой автомобиль. Если машина уже в Гараже, то можно просто открыть её карточку;
  • в карточке автомобиля кликнуть на спецпредложение от «Ренессанса»;  
  • при покупке полиса каско скидка составит до 20%. При оформлении пакета из каско и ОСАГО максимально возможная скидка на полис добровольного страхования вырастет до 25%; 
  • после оформления страховки пользователи, у которых каско стоит дороже 20 000 ₽, получат в подарок топливную карту номиналом 2000 ₽. Использовать её можно на любой заправке сети «Опти».

Со скидкой можно застраховать любой подходящий под условия страхования автомобиль — не обязательно тот, который «припаркован» в Гараж. Предложение актуально для всех пользователей сервиса Гараж, у которых нет действующего полиса каско или ОСАГО в компании «Ренессанс страхование».

Гараж Авто.ру помогает владельцам хранить все данные об автомобиле и получать выгодные предложения по его обслуживанию и содержанию. Здесь же можно найти статьи и отзывы про любимую модель, посмотреть полный отчёт на свою машину и отслеживать динамику изменения её стоимости. В сервисе уже зарегистрированы более 1,5 миллиона пользователей.

Ваш автомобиль застрахован по каско?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашениеМодели автомобилей по названиям
Все модели автомобилей по году: A - CВсе модели автомобилей по году: C - HВсе модели автомобилей по году: H - MВсе модели автомобилей по году: M - NВсе модели автомобилей по году: N - SВсе модели автомобилей по году: S - ZВсе модели автомобилей по году: А - У
Технические характеристики автомобилей: A - CТехнические характеристики автомобилей: C - HТехнические характеристики автомобилей: H - MТехнические характеристики автомобилей: M - PТехнические характеристики автомобилей: P - TТехнические характеристики автомобилей: T - Я
Все модели автомобилейВсе модели автомобилей: поколение и кузов: A - OВсе модели автомобилей: поколение и кузов: O - Я