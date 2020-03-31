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В заброшенном автосалоне нашли много итальянских машин из 1990-х без пробега

Новости

Николай Андреев

В аргентинской Авельянеде на складе заброшенного автосалона обнару­жилась партия нерас­проданных автомо­билей Alfa Romeo и Fiat 1990-х годов выпуска. О находке рассказала местная компания Kaskote Calcos, занима­ющаяся продажей подер­жанных машин.

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  • Дилерский центр Ganza был одним из самых успешных в городе, однако в начале 1990-х годов его владельцы, отец и сын, умерли с небольшой разницей во времени. Спустя почти тридцать лет земельный участок, на котором стоит дилер, выставили на продажу и новый владелец решил расчистить терри­торию, попросив о помощи фирму Kaskote Calcos.

  • Среди найденных автомобилей большинство марки Fiat — хэтчбеки Uno и Tipo, седаны Duna и Tempra, а также фургон Ducato. Плюс ко всему, в авто­салоне стояли нетрону­тыми универсал Alfa Romeo 33 и четырёх­дверный Peugeot 405, как-то затесав­шийся среди итальянских машин.

  • Все автомобили сильно запылились, но сохранили состояние новых. Сейчас машины вывозят из заброшенного авто­салона и готовят к продаже, однако цены на них пока не объяв­лены из-за проблем с документами.

Хотите какую-нибудь «капсулу времени» из этого заброшенного автосалона?

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