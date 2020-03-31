В заброшенном автосалоне нашли много итальянских машин из 1990-х без пробега
Николай Андреев
В аргентинской Авельянеде на складе заброшенного автосалона обнаружилась партия нераспроданных автомобилей Alfa Romeo и Fiat
Дилерский центр Ganza был одним из самых успешных в городе, однако в начале
1990-хгодов его владельцы, отец и сын, умерли с небольшой разницей во времени. Спустя почти тридцать лет земельный участок, на котором стоит дилер, выставили на продажу и новый владелец решил расчистить территорию, попросив о помощи фирму Kaskote Calcos.
Среди найденных автомобилей большинство марки Fiat — хэтчбеки Uno и Tipo, седаны Duna и Tempra, а также фургон Ducato. Плюс ко всему, в автосалоне стояли нетронутыми универсал Alfa Romeo 33 и четырёхдверный Peugeot 405,
как-тозатесавшийся среди итальянских машин.
Все автомобили сильно запылились, но сохранили состояние новых. Сейчас машины вывозят из заброшенного автосалона и готовят к продаже, однако цены на них пока не объявлены из-за проблем с документами.