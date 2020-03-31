В заброшенном автосалоне нашли много итальянских машин из 1990-х без пробега

Дилерский центр Ganza был одним из самых успешных в городе, однако в начале 1990-х годов его владельцы, отец и сын, умерли с небольшой разницей во времени. Спустя почти тридцать лет земельный участок, на котором стоит дилер, выставили на продажу и новый владелец решил расчистить терри­торию, попросив о помощи фирму Kaskote Calcos.

Среди найденных автомобилей большинство марки Fiat — хэтчбеки Uno и Tipo, седаны Duna и Tempra, а также фургон Ducato. Плюс ко всему, в авто­салоне стояли нетрону­тыми универсал Alfa Romeo 33 и четырёх­дверный Peugeot 405, как-то затесав­шийся среди итальянских машин.