Rolls-Royce для гангстеров-фермеров: фотопост

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Александр Мирошкин
Скажем сразу — это не настоящая машина, а очень-очень-очень качественный рендер, сделанный известным дизайнером Кизилом Салимом, более известным под ником the_kyza. Однако это совсем не значит, что перед вами просто красивые картинки со stance-Роллсом. Потому что у этой вариации на тему Ghost есть своя изюминка.
Заключается она в том, что Кизил не только радикально уменьшил дорожный просвет роскошного седана, но и поставил на него... внедорожные колёса! Да-да, это диски от компании Black Rhino, а модель называется Arsenal. Для понимания: в официальном каталоге производителя колёс эти диски стоят на огромном пикапе RAM 2500 с лебёдкой, сандтраками и палаткой в грузовой платформе.