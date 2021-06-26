Rolls-Royce для гангстеров-фермеров: фотопост

Скажем сразу — это не настоящая машина, а очень-очень-очень качественный рендер, сделанный известным дизайнером Кизилом Салимом, более известным под ником the_kyza. Однако это совсем не значит, что перед вами просто красивые картинки со stance-Роллсом. Потому что у этой вариации на тему Ghost есть своя изюминка.