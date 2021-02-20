Марка Lexus построила машину для геймеров – с приставкой и огромным дисплеем
Кирилл Малышев
Компания Lexus построила концептуальный «гейм-мобиль» на базе седана IS, оснастив его мощным игровым компьютером, дисплеем и светящимся салоном. Об этом пишет Carscoops.
При создании компания опиралась на мнение пользователей стримингового сервиса Twitch, специализирующегося на киберспорте и компьютерных играх. Для них провели специальную сессию, где они выражали свои пожелания по разным пунктам дизайна и наполнения автомобиля. Результаты опроса воплотили в жизнь на концептуальном IS.
Так в машине появились программируемая LED-подсветка потолка и сиденья со светящимися полосами. На заднее стекло выводится проекция любого изображения. Стёкла можно затемнить с пульта, чтобы они стали непроницаемыми для света. Плюс установлены дым-машина и лазеры.
Но главное — это игровая станция на месте правого переднего пассажира. На приборной панели смонтировали огромный изогнутый монитор, под ним – выдвижная клавиатура. Играть помогают сиденье с обратной связью (толчками и вибрацией) и напечатанный на
3D-принтереджойстик. Сам компьютер пристроили в багажнике.
По технике это обычный Lexus IS 350 F Sport. Его двигатель 3.5 V6 выдаёт 315 л.с. и 380 Нм. Он работает в связке с «автоматом», шести- или восьмиступенчатым в зависимости от того, полный или задний привод установлен. Машина так и останется в статусе шоу-кара.
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