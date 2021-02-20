Марка Lexus построила машину для геймеров – с приставкой и огромным дисплеем

При создании компания опиралась на мнение пользо­вателей стриминго­вого сервиса Twitch, специали­зиру­юще­гося на кибер­спорте и компьютерных играх. Для них провели специальную сессию, где они выражали свои пожелания по разным пунктам дизайна и наполнения авто­мобиля. Резуль­таты опроса воплотили в жизнь на концепту­альном IS.

Так в машине появились программиру­емая LED-подсветка потолка и сиденья со светящи­мися полосами. На заднее стекло выводится проекция любого изображения. Стёкла можно затемнить с пульта, чтобы они стали непроница­емыми для света. Плюс установлены дым-машина и лазеры.

Но главное — это игровая станция на месте правого переднего пассажира. На приборной панели смонти­ровали огромный изогнутый монитор, под ним – выдвижная клавиатура. Играть помогают сиденье с обратной связью (толчками и вибрацией) и напечатанный на 3D-принтере джойстик. Сам компьютер пристроили в багажнике.

По технике это обычный Lexus IS 350 F Sport. Его двигатель 3.5 V6 выдаёт 315 л.с. и 380 Нм. Он работает в связке с «автоматом», шести- или восьми­ступен­чатым в зависи­мости от того, полный или задний привод установлен. Машина так и останется в статусе шоу-кара.