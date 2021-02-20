Ещё не поступивший в продажу аналог УАЗ Пикап в Китае заказали 4000 раз

Марка Lexus построила машину для геймеров – с приставкой и огромным дисплеем

Новости

Кирилл Малышев

Компания Lexus построила концептуальный «гейм-мобиль» на базе седана IS, оснастив его мощным игровым компьютером, дисплеем и светящимся салоном. Об этом пишет Carscoops.

1/5

  • При создании компания опиралась на мнение пользо­вателей стриминго­вого сервиса Twitch, специали­зиру­юще­гося на кибер­спорте и компьютерных играх. Для них провели специальную сессию, где они выражали свои пожелания по разным пунктам дизайна и наполнения авто­мобиля. Резуль­таты опроса воплотили в жизнь на концепту­альном IS.

  • Так в машине появились программиру­емая LED-подсветка потолка и сиденья со светящи­мися полосами. На заднее стекло выводится проекция любого изображения. Стёкла можно затемнить с пульта, чтобы они стали непроница­емыми для света. Плюс установлены дым-машина и лазеры.

  • Но главное — это игровая станция на месте правого переднего пассажира. На приборной панели смонти­ровали огромный изогнутый монитор, под ним – выдвижная клавиатура. Играть помогают сиденье с обратной связью (толчками и вибрацией) и напечатанный на 3D-принтере джойстик. Сам компьютер пристроили в багажнике.

  • По технике это обычный Lexus IS 350 F Sport. Его двигатель 3.5 V6 выдаёт 315 л.с. и 380 Нм. Он работает в связке с «автоматом», шести- или восьми­ступен­чатым в зависи­мости от того, полный или задний привод установлен. Машина так и останется в статусе шоу-кара.

  • Ранее компания Ford отправила пикап F-150 в виртуаль­ную реальность популярной игры Rocket League. Вместе с разра­ботчиком Psyonix дизайнеры концерна создали особую моди­фикацию грузовика, которому несколько видо­изменили внешность и снабдили оригиналь­ными усовер­шенство­ваниями. Так, пикап получил ракетные ускорители, обеспечива­ющие ему допол­нитель­ную динамику, а ездит он на колёсах, которые представляют собой дольки киви.

Нужна ли геймерам вообще машина?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение