Гелик против Suzuki Jimny: кто круче на бездорожье

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Гелик и Suzuki Jimny устроили соревнование по перетягиванию каната
Оказывается, Rolls-Royce отлично подходит для дрифта
Николай Андреев
Канал Carwow продолжил сравнивать новый Suzuki Jimny с новым Mercedes-AMG G 63. Сначала этим автомобилям устроили странное соревнование по перетягиванию каната, а теперь рамные внедорожники проверили в их родной стихии — вне дорог.
Mercedes-AMG G 63 оснащается битурбированным четырёхлитровым V8 мощностью 585 л.с. (850 Н·м), постоянным полным приводом, понижающим рядом трансмиссии и тремя механическими блокировками дифференциалов. В арсенале Suzuki Jimny — полуторалитровый атмосферник, который выдаёт 102 л.с. (130 Н·м), подключаемый полный привод и понижайка, а межколёсные блокировки имитируются с помощью электроники и тормозных механизмов.