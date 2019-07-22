Гелик против Suzuki Jimny: кто круче на бездорожье

Канал Carwow продолжил сравнивать новый Suzuki Jimny с новым Mercedes-AMG G 63. Сначала этим автомобилям устроили странное сорев­нование по перетяги­ванию каната, а теперь рамные внедорож­ники проверили в их родной стихии — вне дорог.