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Гелик против Suzuki Jimny: кто круче на бездорожье

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Николай Андреев

Канал Carwow продолжил сравнивать новый Suzuki Jimny с новым Mercedes-AMG G 63. Сначала этим автомобилям устроили странное сорев­нование по перетяги­ванию каната, а теперь рамные внедорож­ники проверили в их родной стихии — вне дорог.

It’s time for the AMG G63 and Suzuki Jimny to go head-to-head yet again! We found out earlier this year that it takes 3 Jimnies to overcome the mammoth G63 in a tug-of-war, but how will this little 4x4 fair in an offroad race? And, more importantly, given that the G63 costs about 10x as much as the Jimny, which offers the best value for money? LET’S RACE! Thanks to Lockwell Hill Activity Centre for letting us use your course - http://lockwellactivitycentre.co.uk/ Subscribe to our Local Channels! carwow Arabic - https://www.youtube.com/channel/UCqLFMEtmRNcyMmWqaqg70tA carwow Hindi - https://www.youtube.com/channel/UCixAk5L-71OhvZf-dSJi8-g carwow Indonesia - https://www.youtube.com/carwowIndonesia carwow Japanese - http://www.youtube.com/carwow日本語 carwow Portuguese - https://www.youtube.com/channel/UC0vIp6Bzz1SeFNnFFdm_cUw carwow Russian - https://www.youtube.com/channel/UCh3gEkEeYjSNNyLWyuarITA carwow Spanish - http://www.youtube.com/c/carwowEspañol Subscribe to Mat’s Channel – https://www.youtube.com/user/MatWatsonCars Instagram – http://www.instagram.com/carwowcars Facebook – http://www.facebook.com/carwowuk Twitter – http://www.twitter.com/carwowuk Awkward haggling is a thing of the past with carwow. Choose your perfect car with our configurator tool and let the country’s best dealers compete over you. Compare the five best offers by price, location and dealer ratings and choose the one that’s right for you – no hassle, no haggling, just a great deal. Visit our site to save money on your new car – http://bit.ly/carwow-UK Oder auch in Deutschland Geld beim Autokauf sparen – http://bit.ly/carwow-DE

Mercedes-AMG G 63 оснащается битурбиро­ванным четырёх­литровым V8 мощностью 585 л.с. (850 Н·м), постоянным полным приводом, понижа­ющим рядом трансмиссии и тремя механи­ческими блокировками дифферен­циалов. В арсенале Suzuki Jimny — полутора­литровый атмосферник, который выдаёт 102 л.с. (130 Н·м), подключа­емый полный привод и понижайка, а меж­колёсные блокировки имитиру­ются с помощью электро­ники и тормозных механизмов.

Кто круче на бездорожье?

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