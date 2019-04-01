Гелик и Suzuki Jimny устроили соревнование по перетягиванию каната

У Suzuki Jimny и Mercedes-Benz G-класса много общего: рамная конструкция, квадратный дизайн и множество преданных фанатов. Недавно они сменили поколения, и канал Carwow решил сравнить их... с помощью перетягивания каната. Для этого взяли самый мощный Гелик – Mercedes-AMG G 63, который в десять раз дороже Jimny, в два с половиной раза тяжелее и почти в шесть раз мощнее. Один на один у японского малыша нет шансов, но к нему на подмогу пришли ещё два Джимни.