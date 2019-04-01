Гелик и Suzuki Jimny устроили соревнование по перетягиванию каната
Николай Андреев
У Suzuki Jimny и Mercedes-Benz G-класса много общего: рамная конструкция, квадратный дизайн и множество преданных фанатов. Недавно они сменили поколения, и канал Carwow решил сравнить их... с помощью перетягивания каната. Для этого взяли самый мощный Гелик – Mercedes-AMG G 63, который в десять раз дороже Jimny, в два с половиной раза тяжелее и почти в шесть раз мощнее. Один на один у японского малыша нет шансов, но к нему на подмогу пришли ещё два Джимни.
Mercedes-AMG G 63 оснащается четырехлитровым V8 с двумя турбинами мощностью 585 л.с. (850 Н·м), а Suzuki Jimny – полуторалитровым атмосферником, который выдаёт 102 л.с. (130 Н·м). Новый Гелик уже продаётся в России, Jimny последнего поколения должен появиться у нас весной 2019 года.