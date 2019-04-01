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Гелик и Suzuki Jimny устроили соревнование по перетягиванию каната

Видео

Николай Андреев

У Suzuki Jimny и Mercedes-Benz G-класса много общего: рамная конструкция, квадратный дизайн и множество преданных фанатов. Недавно они сменили поколения, и канал Carwow решил сравнить их... с помощью перетягивания каната. Для этого взяли самый мощный Гелик – Mercedes-AMG G 63, который в десять раз дороже Jimny, в два с половиной раза тяжелее и почти в шесть раз мощнее. Один на один у японского малыша нет шансов, но к нему на подмогу пришли ещё два Джимни.

It’s time for a bit of Saturday fun with a difference! The Mercedes-AMG G63 is one of the luxurious SUVs on the market, but of course it doesn’t come cheap, with a price tag of £150,000! So what would happen when it goes up against a £15,000 Jimny? There’s only one way to find out… Stick with Mat to see what happens! Instagram – http://www.instagram.com/carwowcars Facebook – http://www.facebook.com/carwowuk/ Twitter – http://www.twitter.com/carwowuk Refer A Friend – https://www.carwow.co.uk/share Awkward haggling is a thing of the past with carwow. Choose your perfect car with our configurator tool and let the country’s best dealers compete over you. Compare the five best offers by price, location and dealer ratings and choose the one that’s right for you – no hassle, no haggling, just a great deal. Visit our site to save money on your new car – http://bit.ly/carwow-UK Oder auch in Deutschland Geld beim Autokauf sparen – http://bit.ly/carwow-DE

Mercedes-AMG G 63 оснащается четырехлитровым V8 с двумя турбинами мощностью 585 л.с. (850 Н·м), а Suzuki Jimny – полуторалитровым атмосферником, который выдаёт 102 л.с. (130 Н·м). Новый Гелик уже продаётся в России, Jimny последнего поколения должен появиться у нас весной 2019 года.

Кто круче?

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