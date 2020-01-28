Поляки сделали «медный» Гелик. Из меди у него даже крыша и кожух запаски

Главная изюминка проекта — накладки из меди на крыше и кожухе запасного колеса. Каждый внедорож­ник спец­версии получит уникальную грави­ровку на этих деталях: её сделают вручную. В медный цвет покрашены 22-дюймо ­вые колёса, шильдики и молдинги на боковинах.

Сиденья и передняя панель внедорожника отделаны коричне­вой кожей, а вставки на руле и дефлек­торах вентиляции покрыты розовым золотом. На потолке, подлокот­нике и дверных картах из алькан­тары появились уникальные изобра­жения. Пол салона и багажника выполнен из амери­канского орешника с кожаной подложкой.

О технических доработках информации нет. Стандартный Mercedes-AMG G 63 оснащается битурбиро­ванным 4.0 V8 мощностью 585 л.с. (850 Н·м), девяти­ступен­чатым «автоматом» и полным приводом. До «сотни» внедорожник разгоня­ется за 4,4 секунды, а макси­мальная скорость с пакетом AMG Driver’s Package составляет 240 км/ч.