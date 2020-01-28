Поляки сделали «медный» Гелик. Из меди у него даже крыша и кожух запаски
Николай Андреев
Польское ателье Carlex Design доработало Mercedes-AMG G 63, декорировав его необычными для автомобилей материалами — медью и розовым золотом. Всего создадут 10 внедорожников с приставкой Steampunk Edition.
Главная изюминка проекта — накладки из меди на крыше и кожухе запасного колеса. Каждый внедорожник спецверсии получит уникальную гравировку на этих деталях: её сделают вручную. В медный цвет покрашены
22-дюймовые колёса, шильдики и молдинги на боковинах.
Сиденья и передняя панель внедорожника отделаны коричневой кожей, а вставки на руле и дефлекторах вентиляции покрыты розовым золотом. На потолке, подлокотнике и дверных картах из алькантары появились уникальные изображения. Пол салона и багажника выполнен из американского орешника с кожаной подложкой.
О технических доработках информации нет. Стандартный Mercedes-AMG G 63 оснащается битурбированным 4.0 V8 мощностью 585 л.с. (850 Н·м), девятиступенчатым «автоматом» и полным приводом. До «сотни» внедорожник разгоняется за 4,4 секунды, а максимальная скорость с пакетом AMG Driver’s Package составляет
240 км/ч.
В Carlex Design рассказали, что на создание одного экземпляра Mercedes-AMG G 63 Steampunk Edition уходит 5200 часов. Стоимость доработок держится в секрете. К каждому внедорожнику прилагается книга в кожаной обложке и с золотыми вставками: в ней показан весь процесс работ и есть письма от мастеров и гравировщиков.