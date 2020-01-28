Chery привезёт в Россию конкурента Skoda Kodiaq

Поляки сделали «медный» Гелик. Из меди у него даже крыша и кожух запаски

Новости

Николай Андреев

Польское ателье Carlex Design доработало Mercedes-AMG G 63, декори­ровав его необычными для автомо­билей матери­алами — медью и розовым золотом. Всего создадут 10 вне­дорожников с приставкой Steampunk Edition.

1/12

  • Главная изюминка проекта — накладки из меди на крыше и кожухе запасного колеса. Каждый внедорож­ник спец­версии получит уникальную грави­ровку на этих деталях: её сделают вручную. В медный цвет покрашены 22-дюймо­вые колёса, шильдики и молдинги на боковинах.

  • Сиденья и передняя панель внедорожника отделаны коричне­вой кожей, а вставки на руле и дефлек­торах вентиляции покрыты розовым золотом. На потолке, подлокот­нике и дверных картах из алькан­тары появились уникальные изобра­жения. Пол салона и багажника выполнен из амери­канского орешника с кожаной подложкой.

  • О технических доработках информации нет. Стандартный Mercedes-AMG G 63 оснащается битурбиро­ванным 4.0 V8 мощностью 585 л.с. (850 Н·м), девяти­ступен­чатым «автоматом» и полным приводом. До «сотни» внедорожник разгоня­ется за 4,4 секунды, а макси­мальная скорость с пакетом AMG Driver’s Package составляет 240 км/ч.

  • В Carlex Design рассказали, что на создание одного экзем­пляра Mercedes-AMG G 63 Steampunk Edition уходит 5200 часов. Стоимость доработок держится в секрете. К каждому внедорожнику прилага­ется книга в кожаной обложке и с золотыми вставками: в ней показан весь процесс работ и есть письма от мастеров и грави­ровщиков.

Какие ещё материалы стоило добавить в этот Гелик?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение