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Гаишники получат приборы для мгновенного определения пьяных

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Дмитрий Елизаров

Особые приборы для моментального вычисления пьяных водителей появятся на вооружении инспекторов ГИБДД в 2022 году. Об этом заявил глава ведомства Михаил Черников в эфире радио «Милицейская волна», пишет ТАСС. Новые средства индикации будут применять, чтобы избавить трезвых водителей от нудной процедуры освидетельствования.

  • Прибор, о котором заявил глава ГИБДД, определяет наличие паров алкоголя в воздухе, выдыхаемом водителем. Разработка прибора, судя по всему, ещё продолжается: по словам Черникова, новое средство индикации будет представлено в 2022 году в рамках реализации национального проекта.
  • «Если водитель без признаков опьянения, то он может спокойно продолжить движение, не погружаясь в систему медицинского освидетельствования, потому что это продолжительный процесс», — цитирует агентство заявление Михаила Черникова.
  • По данным агентства, в первой половине нынешнего года к ответственности за нетрезвое вождение в России было привлечено около 220 тысяч человек, 27 тысяч из них — повторно. При этом число аварий с участием пьяных водителей снизилось почти на 40%.
  • О подобных приборах для ГИБДД стало известно летом прошлого года. Техническое средство должно определять концентрацию паров этанола в воздухе салона автомобиля удалённо и бесконтактно. Этот метод позволит проводить предварительную проверку всего потока автомобилей.

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