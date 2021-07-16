В Перми поймали водителя, который ездил на деревянных «Жигулях»

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Дмитрий Елизаров
Пермский популярный видеоблогер Вячеслав Исмаилов попытался прокатиться по улицам города на деревянных «Жигулях». Свидетельства его поездки, как пишет ProPerm, немедленно оказались в соцсетях, а на следующий день блогера уже отыскала местная ГИБДД. Как заявили в самом ведомстве, Исмаилова привлекли к ответственности сразу по трём статьям КоАП.
Весной 2019 года стало известно о появлении «деревянного» автомобиля в Белоруссии — местный житель оклеил деревянными брусками кузов своего Peugeot 605.