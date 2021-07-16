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В Перми поймали водителя, который ездил на деревянных «Жигулях»

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Дмитрий Елизаров

Пермский популярный видеоблогер Вячеслав Исмаилов попытался прокатиться по улицам города на деревянных «Жигулях». Свидетельства его поездки, как пишет ProPerm, немедленно оказались в соцсетях, а на следующий день блогера уже отыскала местная ГИБДД. Как заявили в самом ведомстве, Исмаилова привлекли к ответственности сразу по трём статьям КоАП.

  • Сам блогер объяснял появление у него деревянных «Жигулей» покупкой автомобиля в одной из местных деревень за 120 тысяч рублей. Историю автомобиля он рассказывал в одном из своих видео, хотя насколько она достоверна, неизвестно. Не исключено, что деревянные «Жигули» появились на свет по инициативе Вячеслава.
  • Насколько можно понять из видео, машина представляет собой образец вазовской «классики», лишённый остекления и багажника. Вместо лобового стекла установлена металли­ческая сетка, а кузовные панели либо заменены, либо обшиты досками. Кроме того, при помощи досок седан также превратили в хэтчбек.
  • В пермской ГИБДД уверяют, что зафиксировали факт поездки блогера по улицам города в ходе мониторинга СМИ. О поездке Исмаилова по улицам Перми сообщали даже местные телеканалы. Теперь блогеру придётся нести ответ­ственность за управление транспортным средством без номеров, за незаконное внесение изменений в конструкцию транс­портного средства и за управление незареги­стрированным авто­мобилем. Таким образом, поездка на экзотическом автомобиле может обойтись Исмаилову в три месяца лишения прав или штраф в пять тысяч рублей.

Весной 2019 года стало известно о появлении «деревянного» автомобиля в Белоруссии — местный житель оклеил деревянными брусками кузов своего Peugeot 605.

Хотели бы прокатиться на таких «Жигулях»?

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