В Перми поймали водителя, который ездил на деревянных «Жигулях»

Пермский популярный видеоблогер Вячеслав Исмаилов попытался прокатиться по улицам города на деревянных «Жигулях». Свидетельства его поездки, как пишет ProPerm, немедленно оказались в соцсетях, а на следующий день блогера уже отыскала местная ГИБДД. Как заявили в самом ведомстве, Исмаилова привлекли к ответственности сразу по трём статьям КоАП.