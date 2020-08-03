Новый рейд ГИБДД: у москвичей конфискуют машины
Наталья Насонова
В Москве и Подмосковье проходит совместный рейд МАДИ, ГИБДД и ФССП по выявлению водителей с большим количеством неоплаченных штрафов. В результате 15 автомобилистов лишились своих машин, сообщает правительство Москвы.
«В июле МАДИ, ГИБДД и ФССП провели в Москве восемь совместных рейдов по выявлению автомобилистов, у которых сумма неоплаченных штрафов за стоянку под запрещающими знаками, на газонах или за нарушения правил перевозок пассажиров превысила 30 тысяч рублей. По итогам рейдов судебные приставы наложили арест на 15 транспортных средств. Все машины увезли на спецстоянки ГКУ АМПП», — говорится в сообщении правительства.
Чтобы вернуть машину, требуется уплатить все штрафы. В случае неуплаты ФССП имеет право продать автомобиль на торгах. Если сумма задолженности превышает стоимость автомобиля, приставы могут арестовать и иное имущество.
Помимо ареста имущества, должникам грозит ограничение на выезд из страны, а в некоторых случаях — принудительные работы. При выявлении трёх и более неоплаченных штрафов за нарушения ПДД и правила парковки не исключено приостановление действия резидентного разрешения и спецразрешения для многодетных.
Согласно первой части статьи 20.25 КоАП, к злостным неплательщикам могут быть применены такие меры, как арест на 15 суток или 560 часов обязательных работ. Однако в примечании к этой же статье сказано, что если правонарушение было зафиксировано автоматическими камерами, то арест накладывать нельзя.