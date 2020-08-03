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Новый рейд ГИБДД: у москвичей конфискуют машины

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Наталья Насонова

В Москве и Подмосковье проходит совместный рейд МАДИ, ГИБДД и ФССП по выявлению водителей с большим количе­ством неоплачен­ных штрафов. В резуль­тате 15 авто­мобилистов лишились своих машин, сообщает правитель­ство Москвы.

  • «В июле МАДИ, ГИБДД и ФССП провели в Москве восемь совмест­ных рейдов по выявлению автомо­билистов, у которых сумма неоплачен­ных штрафов за стоянку под запреща­ющими знаками, на газонах или за наруше­ния правил перевозок пассажиров превысила 30 тысяч рублей. По итогам рейдов судебные приставы наложили арест на 15 транс­портных средств. Все машины увезли на спецстоянки ГКУ АМПП», — говорится в сообщении прави­тельства.

  • Чтобы вернуть машину, требуется уплатить все штрафы. В случае неуплаты ФССП имеет право продать авто­мобиль на торгах. Если сумма задол­женности превышает стоимость авто­мобиля, приставы могут арестовать и иное имущество.

  • Помимо ареста имущества, должникам грозит ограни­чение на выезд из страны, а в некоторых случаях — принуди­тельные работы. При выяв­лении трёх и более неопла­ченных штрафов за нарушения ПДД и правила парковки не исключено приостанов­ление действия рези­дентного разреше­ния и спецраз­решения для многодетных.

  • Согласно первой части статьи 20.25 КоАП, к злостным неплатель­щикам могут быть приме­нены такие меры, как арест на 15 суток или 560 часов обяза­тельных работ. Однако в приме­чании к этой же статье сказано, что если право­нарушение было зафикси­ровано автомати­ческими камерами, то арест накладывать нельзя.

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