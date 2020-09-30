Треть российских АЗС — под угрозой закрытия: новое оборудование слишком дорогое

Марка GAC показала электросуперкар, который может работать игровым симулятором

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Дмитрий Елизаров

Бренд GAC представил в Пекине прототип электриче­ского супер­родстера Enpulse с выдвижной стеклянной крышей, дверями в стиле «крылья бабочки» и оригиналь­ными режимами работы бортовой медиа­системы. Как пишет Carscoops, в будущем концепт может стать серийной моделью.

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  • Одна из дебютировавших на концепте любопытных функций именуется Virtual Battle: при езде по треку бортовая электро­ника может создавать водителю Enpulse виртуальных против­ников. Их видно в боковых зеркалах и на экране проекци­онного дисплея. Саму же поездку можно записать на бортовые видеокамеры.

  • Концепт Enpulse построен на собственной электриче­ской платформе GAC, технические подроб­ности о которой пока не разглаша­ются. Проект предназ­начен для демон­страции представ­лений компании о спорткаре недалёкого будущего и развитии направ­ления дизайна, заданного прошло­годним концептом Eno.146.

  • Родстер, сопоставимый по габаритам с Toyota Supra, отличается необычным решением передней части с узкой лазерной оптикой, двумя «горбами»-обтека­телями за сиденьями, активными аэро­динамиче­скими элементами и стоп-сигналом в диффузоре. 

  • Одним из компонентов оформ­ления интерьера стал элемент силовой структуры кузова — встроенная штанга, проходящая вдоль централь­ного тоннеля. В целом же салон Enpulse выполнен в минимали­стичном дизайне с чрез­вычайно компактными экранами и угловатым рулём, а отделан деревом и тканью.

  • Какой именно силовой установкой оснащён суперкар, не уточняется: известно лишь, что она состоит из двух электро­моторов и некоей новейшей литий-ионной батареи.

  • В России марка GAC представлена минивэном GN8 и двумя кроссоверами разных классов — относительно компактным GS5 и полно­размерным семи­местным GS8.

Погонять на реальном треке с виртуальными соперниками — каково?

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