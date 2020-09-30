Марка GAC показала электросуперкар, который может работать игровым симулятором
Дмитрий Елизаров
Бренд GAC представил в Пекине прототип электрического суперродстера Enpulse с выдвижной стеклянной крышей, дверями в стиле «крылья бабочки» и оригинальными режимами работы бортовой медиасистемы. Как пишет Carscoops, в будущем концепт может стать серийной моделью.
Одна из дебютировавших на концепте любопытных функций именуется Virtual Battle: при езде по треку бортовая электроника может создавать водителю Enpulse виртуальных противников. Их видно в боковых зеркалах и на экране проекционного дисплея. Саму же поездку можно записать на бортовые видеокамеры.
Концепт Enpulse построен на собственной электрической платформе GAC, технические подробности о которой пока не разглашаются. Проект предназначен для демонстрации представлений компании о спорткаре недалёкого будущего и развитии направления дизайна, заданного прошлогодним концептом Eno.146.
Родстер, сопоставимый по габаритам с Toyota Supra, отличается необычным решением передней части с узкой лазерной оптикой, двумя «горбами»-обтекателями за сиденьями, активными аэродинамическими элементами и стоп-сигналом в диффузоре.
Одним из компонентов оформления интерьера стал элемент силовой структуры кузова — встроенная штанга, проходящая вдоль центрального тоннеля. В целом же салон Enpulse выполнен в минималистичном дизайне с чрезвычайно компактными экранами и угловатым рулём, а отделан деревом и тканью.
Какой именно силовой установкой оснащён суперкар, не уточняется: известно лишь, что она состоит из двух электромоторов и некоей новейшей литий-ионной батареи.
В России марка GAC представлена минивэном GN8 и двумя кроссоверами разных классов — относительно компактным GS5 и полноразмерным семиместным GS8.