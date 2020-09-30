Марка GAC показала электросуперкар, который может работать игровым симулятором

Одна из дебютировавших на концепте любопытных функций именуется Virtual Battle: при езде по треку бортовая электро­ника может создавать водителю Enpulse виртуальных против­ников. Их видно в боковых зеркалах и на экране проекци­онного дисплея. Саму же поездку можно записать на бортовые видеокамеры.

Концепт Enpulse построен на собственной электриче­ской платформе GAC, технические подроб­ности о которой пока не разглаша­ются. Проект предназ­начен для демон­страции представ­лений компании о спорткаре недалёкого будущего и развитии направ­ления дизайна, заданного прошло­годним концептом Eno.146.

Родстер, сопоставимый по габаритам с Toyota Supra, отличается необычным решением передней части с узкой лазерной оптикой, двумя «горбами»-обтека­телями за сиденьями, активными аэро­динамиче­скими элементами и стоп-сигналом в диффузоре.

Одним из компонентов оформ­ления интерьера стал элемент силовой структуры кузова — встроенная штанга, проходящая вдоль централь­ного тоннеля. В целом же салон Enpulse выполнен в минимали­стичном дизайне с чрез­вычайно компактными экранами и угловатым рулём, а отделан деревом и тканью.

Какой именно силовой установкой оснащён суперкар, не уточняется: известно лишь, что она состоит из двух электро­моторов и некоей новейшей литий-ионной батареи.

