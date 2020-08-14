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Китайцы назвали дату появления в России конкурента Sportage и Tiguan

Новости

Кирилл Малышев

Кроссовер GS5 китайской марки GAC появится в продаже в России 5 сентября. Новинка поборется за покупателей, например, с Kia Sportage, Volkswagen Tiguan и Toyota RAV4.

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  • GS5 оснащён турбомотором объёмом полтора литра и мощностью 137 л.с. Он работает вместе с шести­ступен­чатым «автоматом». Привод — только передний. Подвеска полностью незави­симая. О динами­ческих характери­стиках модели пока не сообщается.

  • Данных о комплектациях пока нет. Однако известно, что для GAC GS5 предложат климат-контроль, мульти­медийную систему с Bluetooth, панорамную крышу, а также функцию контроля скорости на подъёме и спуске.

  • Перечень электронных «помощников» GS5 состоит из адаптив­ного круиз-контроля, системы контроля слепых зон, удер­жания полосы, автомати­ческого пере­ключения дальнего света и предот­вращения столкно­вений с автоматическим торможением.

  • Габаритная длина GS5 составляет 4695 мм, ширина — 1885 мм, а высота — 1700 мм. Колёсная база равна 2710 мм. 

  • Цены новинки пока не объявлены.

  • GS5 станет третьей моделью бренда GAC в России после кроссовера GS8 (2–2,6 миллиона рублей) и минивэна GN8 (2,7–3,5 миллиона рублей).

Взяли бы автомобиль малоизвестной марки?

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