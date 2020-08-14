Китайцы назвали дату появления в России конкурента Sportage и Tiguan
Кирилл Малышев
Кроссовер GS5 китайской марки GAC появится в продаже в России 5 сентября. Новинка поборется за покупателей, например, с Kia Sportage, Volkswagen Tiguan и Toyota RAV4.
GS5 оснащён турбомотором объёмом полтора литра и мощностью 137 л.с. Он работает вместе с шестиступенчатым «автоматом». Привод — только передний. Подвеска полностью независимая. О динамических характеристиках модели пока не сообщается.
Данных о комплектациях пока нет. Однако известно, что для GAC GS5 предложат климат-контроль, мультимедийную систему с Bluetooth, панорамную крышу, а также функцию контроля скорости на подъёме и спуске.
Перечень электронных «помощников» GS5 состоит из адаптивного круиз-контроля, системы контроля слепых зон, удержания полосы, автоматического переключения дальнего света и предотвращения столкновений с автоматическим торможением.
Габаритная длина GS5 составляет 4695 мм, ширина — 1885 мм, а высота — 1700 мм. Колёсная база равна 2710 мм.
Цены новинки пока не объявлены.
GS5 станет третьей моделью бренда GAC в России после кроссовера GS8 (2–2,6 миллиона рублей) и минивэна GN8 (2,7–3,5 миллиона рублей).