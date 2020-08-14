Китайцы назвали дату появления в России конкурента Sportage и Tiguan

GS5 оснащён турбомотором объёмом полтора литра и мощностью 137 л.с. Он работает вместе с шести­ступен­чатым «автоматом». Привод — только передний. Подвеска полностью незави­симая. О динами­ческих характери­стиках модели пока не сообщается.

Данных о комплектациях пока нет. Однако известно, что для GAC GS5 предложат климат-контроль, мульти­медийную систему с Bluetooth, панорамную крышу, а также функцию контроля скорости на подъёме и спуске.

Перечень электронных «помощников» GS5 состоит из адаптив­ного круиз-контроля, системы контроля слепых зон, удер­жания полосы, автомати­ческого пере­ключения дальнего света и предот­вращения столкно­вений с автоматическим торможением.

Габаритная длина GS5 составляет 4695 мм, ширина — 1885 мм, а высота — 1700 мм. Колёсная база равна 2710 мм.

Цены новинки пока не объявлены.