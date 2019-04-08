В России появится ещё один автомобильный бренд из Китая
Дмитрий Савостьянчик
Китайская марка GAC Motor подписала соглашения о сотрудничестве с несколькими российскими дилерами. На Петербургском международном автосалоне, проходившем с 4 по 7 апреля, компания представила сразу 9 моделей, среди которых электрический паркетник GE3, седаны GA4 и GA8, минивэны GM6 и GM8, три кроссовера – GS3, GS4, GS5 – и флагманский внедорожник GS8. Модели GE3, GM6 и GS5 были показаны российской публике впервые.
Сначала появится в продаже 7-местный внедорожник GS8, адаптированный для российского рынка. Модель оснастят системой полного привода (в Китае предлагаются только переднеприводные модификации) с возможностью выбора режимов вождения по бездорожью, современными системами безопасности и полностью независимой подвеской. Внедорожник должен выйти на рынок в 2019 году.
Также в числе первых моделей, которые доберутся до российских дилеров, окажутся кроссовер GS5 и минивэн GM8. Президент GAC Motor Юй Цзюнь отметил, что сейчас компания дорабатывает стратегический план развития бизнеса в России и готовит новые продукты для нашего рынка с перспективой локализации производства.
Марка GAC Motor дебютировала на российском рынке в августе 2018 года, на Московском международном автосалоне. Производитель показал 7 моделей: седаны GA3S, GA4 и GA8, кроссоверы GS3 и GS4, полноразмерный внедорожник GS8 и минивэн GM8.