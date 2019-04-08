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В России появится ещё один автомобильный бренд из Китая

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Дмитрий Савостьянчик

Китайская марка GAC Motor подписала соглашения о сотрудничестве с несколькими российскими дилерами. На Петербургском международном автосалоне, проходившем с 4 по 7 апреля, компания представила сразу 9 моделей, среди которых электрический паркетник GE3, седаны GA4 и GA8, минивэны GM6 и GM8, три кроссовера – GS3, GS4, GS5 – и флагманский внедорожник GS8. Модели GE3, GM6 и GS5 были показаны российской публике впервые.

GAC GE3
GAC GA4
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GAC GE3

Сначала появится в продаже 7-местный внедорожник GS8, адаптированный для российского рынка. Модель оснастят системой полного привода (в Китае предлагаются только переднеприводные модификации) с возможностью выбора режимов вождения по бездорожью, современными системами безопасности и полностью независимой подвеской. Внедорожник должен выйти на рынок в 2019 году.

Также в числе первых моделей, которые доберутся до российских дилеров, окажутся кроссовер GS5 и минивэн GM8. Президент GAC Motor Юй Цзюнь отметил, что сейчас компания дорабатывает стратегический план развития бизнеса в России и готовит новые продукты для нашего рынка с перспективой локализации производства.

Марка GAC Motor дебютировала на российском рынке в августе 2018 года, на Московском международном автосалоне. Производитель показал 7 моделей: седаны GA3S, GA4 и GA8, кроссоверы GS3 и GS4, полноразмерный внедорожник GS8 и минивэн GM8.

Нужен ли в России ещё один китайский бренд?

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