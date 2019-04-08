В России появится ещё один автомобильный бренд из Китая

Сначала появится в продаже 7-местный внедорожник GS8, адаптированный для российского рынка. Модель оснастят системой полного привода (в Китае предлагаются только переднеприводные модификации) с возможностью выбора режимов вождения по бездорожью, современными системами безопасности и полностью независимой подвеской. Внедорожник должен выйти на рынок в 2019 году.

Также в числе первых моделей, которые доберутся до российских дилеров, окажутся кроссовер GS5 и минивэн GM8. Президент GAC Motor Юй Цзюнь отметил, что сейчас компания дорабатывает стратегический план развития бизнеса в России и готовит новые продукты для нашего рынка с перспективой локализации производства.