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В России начались продажи китайского кроссовера GAC GS5

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Михаил Кондратьев

Китайская компания GAC опубликовала рублёвый прайс-лист и объявила старт продаж кроссовера GS5, ставшего третьей моделью марки в России. Стартовый ценник модели, которая по размерам сопоставима с Mitsubishi Outlander или Nissan X-Trail, составил 1 499 900 рублей.

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  • Базовое оснащение включает в себя две подушки безопас­ности, кондиционер, люк, мульти­медийную систему с восьми­дюймовым дисплеем, электро­привод зеркал, обогрев ветрового стекла и 17-дюймовые диски. Стартовый вариант комплектуется шести­ступенчатой механической коробкой передач, доплата за «автомат» с тем же количеством ступеней составит 120 тысяч рублей, при этом у кроссовера появится подогрев передних сидений.

  • В комплектацию Elite (1 659 900 рублей), как и в более старшие, автоматиче­ская трансмиссия входит по умолчанию. Ещё прибавятся боковые подушки безопас­ности, бесключевой доступ, камера заднего вида, задний парктроник, электро­привод водитель­ского кресла и круиз-контроль. Версия Luxe (1 749 900 рублей) отличается наличием датчиков парковки по кругу, рулём с кожаной отделкой и свето­диодными фарами.

  • Топовый вариант Premium (1 849 900 рублей) дополни­тельно оснащается шторками безопас­ности, панорамной крышей, электро­приводом переднего пассажир­ского сиденья, адаптивными фарами, серво­приводом крышки багажника и системой контроля слепых зон.

  • Вне зависимости от выбора комплектации GS5 может быть только переднеприводным и с 1,5-литровым четырёх­цилиндровым турбомотором мощностью 137 л.с. (216 Нм). Длина, ширина и высота автомобиля составляют 4695, 1885 и 1726 милли­метров соответ­ственно.

  • Для сравнения: чуть менее крупный Haval F7 с передним приводом и «роботом» уже в базовом исполнении стоит от 1 489 000 рублей. Практически за ту же цену доступен моноприводный Kia Sportage c «механикой» (правда, здесь габариты отличаются радикально). А сопо­ставимый по размеру Nissan X-Trail, опять же с передним приводом и механической коробкой передач, предлагается от 1 749 000 рублей.

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