В России начались продажи китайского кроссовера GAC GS5

Базовое оснащение включает в себя две подушки безопас­ности, кондиционер, люк, мульти­медийную систему с восьми­дюймовым дисплеем, электро­привод зеркал, обогрев ветрового стекла и 17-дюймовые диски. Стартовый вариант комплектуется шести­ступенчатой механической коробкой передач, доплата за «автомат» с тем же количеством ступеней составит 120 тысяч рублей, при этом у кроссовера появится подогрев передних сидений.

В комплектацию Elite (1 659 900 рублей), как и в более старшие, автоматиче­ская трансмиссия входит по умолчанию. Ещё прибавятся боковые подушки безопас­ности, бесключевой доступ, камера заднего вида, задний парктроник, электро­привод водитель­ского кресла и круиз-контроль. Версия Luxe (1 749 900 рублей) отличается наличием датчиков парковки по кругу, рулём с кожаной отделкой и свето­диодными фарами.

Топовый вариант Premium (1 849 900 рублей) дополни­тельно оснащается шторками безопас­ности, панорамной крышей, электро­приводом переднего пассажир­ского сиденья, адаптивными фарами, серво­приводом крышки багажника и системой контроля слепых зон.

Вне зависимости от выбора комплектации GS5 может быть только переднеприводным и с 1,5-литровым четырёх­цилиндровым турбомотором мощностью 137 л.с. (216 Нм). Длина, ширина и высота автомобиля составляют 4695, 1885 и 1726 милли­метров соответ­ственно.