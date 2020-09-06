В России начались продажи китайского кроссовера GAC GS5
Михаил Кондратьев
Китайская компания GAC опубликовала рублёвый прайс-лист и объявила старт продаж кроссовера GS5, ставшего третьей моделью марки в России. Стартовый ценник модели, которая по размерам сопоставима с Mitsubishi Outlander или Nissan
Базовое оснащение включает в себя две подушки безопасности, кондиционер, люк, мультимедийную систему с восьмидюймовым дисплеем, электропривод зеркал, обогрев ветрового стекла и 17-дюймовые диски. Стартовый вариант комплектуется шестиступенчатой механической коробкой передач, доплата за «автомат» с тем же количеством ступеней составит 120 тысяч рублей, при этом у кроссовера появится подогрев передних сидений.
В комплектацию Elite
(1 659 900рублей), как и в более старшие, автоматическая трансмиссия входит по умолчанию. Ещё прибавятся боковые подушки безопасности, бесключевой доступ, камера заднего вида, задний парктроник, электропривод водительского кресла и круиз-контроль. Версия Luxe (1 749 900рублей) отличается наличием датчиков парковки по кругу, рулём с кожаной отделкой и светодиодными фарами.
Топовый вариант Premium
(1 849 900рублей) дополнительно оснащается шторками безопасности, панорамной крышей, электроприводом переднего пассажирского сиденья, адаптивными фарами, сервоприводом крышки багажника и системой контроля слепых зон.
Вне зависимости от выбора комплектации GS5 может быть только переднеприводным и с 1,5-литровым четырёхцилиндровым турбомотором мощностью 137 л.с. (216 Нм). Длина, ширина и высота автомобиля составляют 4695, 1885 и 1726 миллиметров соответственно.
Для сравнения: чуть менее крупный Haval F7 с передним приводом и «роботом» уже в базовом исполнении стоит от
1 489 000рублей. Практически за ту же цену доступен моноприводный Kia Sportage c «механикой» (правда, здесь габариты отличаются радикально). А сопоставимый по размеру Nissan X-Trail,опять же с передним приводом и механической коробкой передач, предлагается от 1 749 000рублей.