Названы ориентировочные цены кроссовера GAC GS5 для России
Кирилл Малышев
Кроссовер GAC GS5 поступит в продажу в России по цене от 1,5 до 2 миллионов рублей в пяти комплектациях. Об этом сообщает «За рулём» со ссылкой на источник в китайской компании. По его словам, официально цены и комплектации будут раскрыты через неделю, 5 сентября.
Конкурентами нового кроссовера в GAC назвали Toyota RAV4 (от
1 884 500рублей) и Mitsubishi Outlander (от 1 709 000рублей).
Длина GAC GS5 — 4695 мм, ширина — 1885 мм, высота — 1726 мм. Колёсная база составляет 2710 мм. Спереди стоят стойки МакФерсон, сзади — многорычажка. Дорожный просвет — 205 миллиметров.
Кроссовер может быть только переднеприводным и с
6-ступенчатым автоматом. Мотор 1.5 турбо выдаёт 137 л.с. и адаптирован к 92-мубензину.
Гарантийный срок — 5 лет или 150 000 километров пробега. В стоимость автомобиля входит годовая программа помощи на дорогах.
Сейчас GAC продаёт у нас семиместный кроссовер GS8 и минивэн GN8. Первый стоит 2–2,6 миллиона рублей, второй — 2,7–3,5 миллиона. Оба входят в тройку самых дорогих «китайцев» в России вместе с рамным внедорожником Haval H9 (2,7–2,88 миллиона рублей).