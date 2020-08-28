Названы ориентировочные цены кроссовера GAC GS5 для России

Кроссовер GAC GS5 поступит в продажу в России по цене от 1,5 до 2 милли­онов рублей в пяти комплектациях. Об этом сообщает «За рулём» со ссылкой на источник в китайской компании. По его словам, официально цены и комплектации будут раскрыты через неделю, 5 сентября.