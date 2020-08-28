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Названы ориентировочные цены кроссовера GAC GS5 для России

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Кирилл Малышев

Кроссовер GAC GS5 поступит в продажу в России по цене от 1,5 до 2 милли­онов рублей в пяти комплектациях. Об этом сообщает «За рулём» со ссылкой на источник в китайской компании. По его словам, официально цены и комплектации будут раскрыты через неделю, 5 сентября.

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  • Конкурентами нового кроссовера в GAC назвали Toyota RAV4 (от 1 884 500 рублей) и Mitsubishi Outlander (от 1 709 000 рублей).

  • Длина GAC GS5 — 4695 мм, ширина — 1885 мм, высота — 1726 мм. Колёсная база составляет 2710 мм. Спереди стоят стойки МакФерсон, сзади — многорычажка. Дорожный просвет — 205 миллиметров.

  • Кроссовер может быть только переднеприводным и с 6-ступен­чатым автоматом. Мотор 1.5 турбо выдаёт 137 л.с. и адаптирован к 92-му бензину.

  • Гарантийный срок — 5 лет или 150 000 километров пробега. В стои­мость автомобиля входит годовая программа помощи на дорогах.

  • Сейчас GAC продаёт у нас семиместный кроссовер GS8 и минивэн GN8. Первый стоит 2–2,6 миллиона рублей, второй — 2,7–3,5 миллиона. Оба входят в тройку самых дорогих «китайцев» в России вместе с рамным внедорожником Haval H9 (2,7–2,88 миллиона рублей).

Поможет ли GS5 увеличить популярность марки GAC?

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