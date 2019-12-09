Дональд Гак: 6 вопросов к GAC GS8, очень большому кроссоверу из Китая
Валерий Арутин
На первый взгляд кажется, что GAC выходит на российский рынок в самый неподходящий момент. Статистика 2019 года неутешительна: цены на машины растут, спрос падает, а вместе с ним и продажи. Большинство компаний закончат год в минусе. С другой стороны, ведущие китайские игроки нашего рынка оказались как раз в «меньшинстве»: модели Geely, Haval, Chery продаются всё лучше. Кризис им только на руку: машины из Поднебесной и проще европейских и японских, и дешевле. Но GAC GS8 явно выбивается из этой парадигмы.
Вопрос №1. GAC? Это кто?
Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. – государственная компания, которая сегодня входит в
Спустя несколько лет в Гуанчжоу решили создавать и собственные автомобили. В 2006 году был открыт центр разработки GAC R&D, в 2008-м основана производственная компания GAC Motor, а спустя ещё два года запущена в серию первая самостоятельная модель. Сегодня продуктовая линейка GAC официально насчитывает 15 моделей – седаны, кроссоверы, минивэны и даже электромобили. А общий объём их выпуска превышает полмиллиона автомобилей в год.
Однако за пределами Китая марка GAC известна меньше, чем Geely или Great Wall. По словам менеджеров компании, она не выходила на международные рынки, пока не разработала машины, удовлетворяющие высоким требованиям иностранных покупателей.
Кстати, на внутреннем рынке модели компании продаются под брендом GAC Trumpchi. По-китайски это звучит как «Лучшее для Китая». Но с последними президентскими выборами в США название вдруг стало двояким: уж больно похоже на фамилию Дональда Трампа. Китайцам такое сходство не нравится, и теперь на внешних рынках модели называются просто GAC.
А ещё в GAC Motor гордятся, что авторитетная организация J.D.Power в последние годы неизменно признаёт их модели самыми качественными китайскими автомобилями. Признаться, нас после знакомства GAC GS8 это уже не удивляет.
Вопрос №2. Кроссовер GS8 – что это за птица?
Это флагман китайской компании, семиместный кроссовер длиной 4836 мм. Он крупнее, чем Skoda Kadiaq, но меньше, чем VW Teramont. GAC GS8 можно считать одноклассником автомобилей Toyota Highlander, Honda Pilot, Kia Sorento.
Внешность китайского кроссовера характеризуется парой слов – солидно и необычно. Первое относится к массивной решётке радиатора, огромному капоту и общим пропорциям кузова, второе – к фарам и задним фонарям, делающим GAC GS8 максимально узнаваемым.
А вот конструкция — привычная для кроссоверов. Кузов несущий, спереди стоит подвеска McPherson на подрамнике, сзади – многорычажка. «Пневмы» нет (её в этом классе предлагают только премиум-бренды), но задние амортизаторы — с системой сохранения клиренса при загрузке. В подвесках много алюминиевых элементов, снижающих вес, поэтому заявленная снаряжённая масса автомобиля меньше двух тонн.
GAC GS8 может быть переднеприводным или со всеми ведущими колёсами. Во втором случае тяга на заднюю ось передаётся через многодисковую муфту. А выбора силового агрегата нет: только
Вопрос №3. Думаете, всё это будет надёжно работать?
Вероятно, да. Тут надо пояснить, как GAC создаёт свои автомобили. В Гуанчжоу не стали изобретать дешёвый китайский велосипед или беззастенчиво копировать чужие решения. Компания изначально была настроена выпускать качественные автомобили, поэтому выбрала путь сотрудничества с известными брендами.
В итоге флагманский GAC GS8, который начали выпускать в Китае ещё в 2016 году, не совсем-то и китайский
Максимум, наполовину. В основе шасси — платформа CPMA, которую GAC ещё в 2008 году купил (!) у концерна Fiat. На ней была построена, в частности, Alfa Romeo 166. Китайцы лишь отмасштабировали и адаптировали её для большого кроссовера. Получилось примерно так же, как Volkswagen поступил с платформой MQB от Гольфа, доработав её под огромный Teramont.
Куда не коснись, всюду комплектующие от именитых производителей. Муфта полного привода — фирмы BorgWarner, а классический
Едва ли не единственный серьёзный агрегат, который идёт под маркой GAC, — это двухлитровый турбомотор. Но и его конструкция появилась после серьёзного «иностранного вмешательства». Турбокомпрессор, масляный насос переменной производительности, цепной привод ГРМ с фазовращателями на впуске и выпуске, топливная система — фирм BorgWarner, Aisin и Bosch.
При этом у двигателя распределённый впрыск топлива, что снижает риск образования нагара. А ещё инженеры GAC подстраховались, обязав дилеров менять масло в моторе каждые
Вопрос №4. Внутри GS8 тоже совсем «импортный»?
Пожалуй нет, но у него определённо один из лучших интерьеров среди китайских машин. Пластик и кнопки, конечно, не премиальные – но вполне сравнимые по качеству с японскими или корейскими моделями последних лет. Зато кожа на сиденьях и даже замша на панелях дверей обещаны настоящие. Немного смущает только сочетание чёрного и шоколадного цветов, но можно будет заказать и машину со светлым салоном.
Кресла первого ряда мягкие, комфортные, с хорошим профилем – хотя оценить их удобство в полной мере за короткий тест трудно. Но даже этого времени хватило, чтобы понять: посадка водителя в GAC GS8 вполне «европейская», и в целом эргономика здесь на хорошем уровне. Ручки-кнопки расположены логично, приборы легко читаются, пространства над головой в избытке.
Единственный серьёзный прокол: рослым водителям в GS8 не хватает диапазона продольной регулировки кресла. Видимо, в GAC посчитали, что простор для пассажиров важнее. Он и правда есть. Тем более, что второй ряд можно двигать вперёд-назад на 32 см, а наклон спинок регулируется в широком диапазоне.
Но просторен кроссовер только до момента, когда нужно поехать куда-то вшестером. Ради сидящих на третьем ряду приходится сдвигать диван и вертикально ставить спинку. Зато везти сзади можно не только детей. Да, взрослым придётся сидеть с задранными коленями (подушки третьего ряда низкие), но не враспор – места над головами достаточно. И даже предусмотрены дополнительные воздуховоды вентиляции.
Вопрос №5. И как GAC GS8 едет?
С подробным ответом на этот вопрос мы, пожалуй, подождём до полноценного теста. А пока – первые, короткие впечатления. Супердинамики от двухтонного кроссовера с
С настройками шасси картина обратная: переднеприводный GAC GS8 комфортнее и тише, при этом неплохо управляется. Только усилие на руле низкое, а перевод его настройки в Sport лишь отчасти решает проблему.
Полноприводная версия воспринимается более собранной, с информативным рулевым управлением и неплохим балансом — но только на хорошем асфальте. Ямы или лежачих полицейских её подвеска отрабатывает с ощутимыми жёсткими толчками, хотя и без пробоев. И микрорельеф дороги полноприводный GS8 чувствует сильнее.
Что объединяет обе версии — это никудышные китайские шины, из-за которых у автомобилей низкие предельные возможности, что в повороте, что на торможении. Но тут покупателям, скорее всего, придётся рассчитывать только на себя. Все машины GAC будет поставлять из Гуанджоу, и планов по российской локализации у компании пока нет.
Вопрос №6. Когда и где его можно будет купить?
Продажи стартуют в ближайшее время. Поначалу — силами четырёх дилеров в Москве, Санкт-Петербурге и Владимире. Но планов громадьё. Сначала 30 центров во всех городах-миллионниках и значимых регионах, а в перспективе – до 100 официальных дилеров. Уже созданы склады запчастей и новых автомобилей, поэтому доставка машины клиенту должна происходить быстро. Главное, чтобы эти клиенты были.
GAC GS8 будет продаваться в трёх комплектациях (GE, GL, GT) и с двумя вариантами привода. Цены от 1,898 миллиона за машину с передним приводом, тканевым салоном, ксеноновыми фарами и камерой заднего вида, до 2,498 миллиона рублей за полноприводный кроссовер в максимальном оснащении, отличающийся от промежуточной версии GL наличием полного пакета систем безопасности.
Помимо весьма адекватных цен, GAC хочет привлечь покупателей достойными условиями гарантии – 5 лет или
Несмотря на привлекательные цены, китайцы рискуют, начиная свою экспансию на российский рынок с такого большого и недешёвого автомобиля. Ведь сейчас у нас куда лучше продаются кроссоверы покомпактнее. Однако, как заявляют менеджеры GAC Motor, для компании важно заявить о себе как о производителе качественных машин, дистанцировавшись от остального китайского автопрома. И тут у GAC GS8 конкурентом будет только рамный Haval H9.
Кстати, GAC планирует ещё сделать контрольный выстрел — следом за GS8 представить в России большой минивэн GM8. И лишь потом выводить на наш рынок более компактные и дешёвые кроссоверы. Выстрел в ногу, или эти ребята знают что-то, чего не знаем мы? Скоро проверим.