Made in Russia: тест двух русских внедорожников и кроссовера-экспата

Дональд Гак: 6 вопросов к GAC GS8, очень большому кроссоверу из Китая

Тесты

Валерий Арутин

На первый взгляд кажется, что GAC выходит на российский рынок в самый неподходящий момент. Статистика 2019 года неутешительна: цены на машины растут, спрос падает, а вместе с ним и продажи. Большинство компаний закончат год в минусе. С другой стороны, ведущие китайские игроки нашего рынка оказались как раз в «меньшинстве»: модели Geely, Haval, Chery продаются всё лучше. Кризис им только на руку: машины из Поднебесной и проще европейских и японских, и дешевле. Но GAC GS8 явно выбивается из этой парадигмы.

Вопрос №1. GAC? Это кто?

Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. – государ­ственная компания, которая сегодня входит в топ-5 китайских автопроизво­дителей. Кстати, GAC правильно произносить как аббреви­атуру, то есть «Джи-Эй-Си». Как большинство себе подобных, фирма GAC Group была основана в 1997 году для организации совместных произ­водств с именитыми мировыми брендами. Сейчас в состав группы входят предприятия GAC Honda, GAC Toyota, GAC FCA, GAC Mitsubishi и даже GAC BYD – СП с другим крупным китайским производителем.

Спустя несколько лет в Гуанчжоу решили создавать и собственные автомобили. В 2006 году был открыт центр разработки GAC R&D, в 2008-м основана производственная компания GAC Motor, а спустя ещё два года запущена в серию первая самостоятельная модель. Сегодня продуктовая линейка GAC официально насчитывает 15 моделей – седаны, кроссоверы, минивэны и даже электромобили. А общий объём их выпуска превышает полмиллиона автомобилей в год.

Однако за пределами Китая марка GAC известна меньше, чем Geely или Great Wall. По словам менеджеров компании, она не выходила на международные рынки, пока не разработала машины, удовлетворяющие высоким требованиям иностранных покупателей.

Кстати, на внутреннем рынке модели компании продаются под брендом GAC Trumpchi. По-китайски это звучит как «Лучшее для Китая». Но с последними президентскими выборами в США название вдруг стало двояким: уж больно похоже на фамилию Дональда Трампа. Китайцам такое сходство не нравится, и теперь на внешних рынках модели называются просто GAC.

А ещё в GAC Motor гордятся, что авторитетная организация J.D.Power в последние годы неизменно признаёт их модели самыми качественными китайскими автомобилями. Признаться, нас после знакомства GAC GS8 это уже не удивляет.

Вопрос №2. Кроссовер GS8 – что это за птица?

Это флагман китайской компании, семиместный кроссовер длиной 4836 мм. Он крупнее, чем Skoda Kadiaq, но меньше, чем VW Teramont. GAC GS8 можно считать одно­классником автомо­билей Toyota Highlander, Honda Pilot, Kia Sorento.

Внешность китайского кроссовера характери­зуется парой слов – солидно и необычно. Первое относится к массивной решётке радиатора, огромному капоту и общим пропор­циям кузова, второе – к фарам и задним фонарям, делающим GAC GS8 максимально узнаваемым.

1/9

А вот конструкция — привычная для кроссоверов. Кузов несущий, спереди стоит подвеска McPherson на подрамнике, сзади – много­рычажка. «Пневмы» нет (её в этом классе предлагают только премиум-бренды), но задние аморти­заторы — с системой сохранения клиренса при загрузке. В подвесках много алюмини­евых элементов, снижающих вес, поэтому заявленная снаряжённая масса автомобиля меньше двух тонн.

GAC GS8 может быть переднеприводным или со всеми ведущими колёсами. Во втором случае тяга на заднюю ось передаётся через много­дисковую муфту. А выбора силового агрегата нет: только 4-цилин­дровый турбомотор 2.0 в паре с автомати­ческой трансмиссией, поперечно установ­ленные под капотом. Двигатель развивает 190 л.с. и 300 Нм крутящего момента.

Вопрос №3. Думаете, всё это будет надёжно работать?

Вероятно, да. Тут надо пояснить, как GAC создаёт свои автомобили. В Гуанчжоу не стали изобретать дешёвый китайский велосипед или беззастен­чиво копиро­вать чужие решения. Компания изначально была настроена выпускать качествен­ные автомо­били, поэтому выбрала путь сотруд­ничества с известными брендами.

В итоге флагманский GAC GS8, который начали выпускать в Китае ещё в 2016 году, не совсем-то и китайский

Максимум, наполовину. В основе шасси — платформа CPMA, которую GAC ещё в 2008 году купил (!) у концерна Fiat. На ней была построена, в частности, Alfa Romeo 166. Китайцы лишь отмасштаби­ровали и адапти­ровали её для большого кроссовера. Получилось примерно так же, как Volkswagen поступил с платформой MQB от Гольфа, доработав её под огромный Teramont.

1/3

Куда не коснись, всюду комплектующие от именитых произво­дителей. Муфта полного привода — фирмы BorgWarner, а классический 6-сту­пенчатый «автомат» поставляется из Японии, с конвейера Aisin. Хотя у GAC есть и собственное произ­водство КПП – механических и роботизи­рованных. Необычную свето­технику делают Osram и японская компания Koito. Виртуальный приборный щиток поставляет фирма Continental. Панорамную крышу со сверх­прочным стеклом производит всё тот же Aisin. Даже на музыку китайцы не поскупились, установив акустику Onkyo.

Едва ли не единственный серьёзный агрегат, который идёт под маркой GAC, — это двух­литро­вый турбомотор. Но и его конструкция появилась после серьёзного «иностранного вмеша­тель­ства». Турбо­компрессор, масляный насос переменной производи­тельности, цепной привод ГРМ с фазо­вращателями на впуске и выпуске, топливная система — фирм BorgWarner, Aisin и Bosch.

При этом у двигателя распределённый впрыск топлива, что снижает риск образо­вания нагара. А ещё инженеры GAC подстрахо­вались, обязав дилеров менять масло в моторе каждые 10 тыс. км.

Вопрос №4. Внутри GS8 тоже совсем «импортный»?

Пожалуй нет, но у него определённо один из лучших интерьеров среди китайских машин. Пластик и кнопки, конечно, не преми­альные – но вполне сравнимые по качеству с японскими или корейскими моделями последних лет. Зато кожа на сиденьях и даже замша на панелях дверей обещаны настоящие. Немного смущает только сочетание чёрного и шоко­ладного цветов, но можно будет заказать и машину со светлым салоном.

В максимальной комплектации GS8 имеет всё, что предлагается в этом классе. Кроме разве что проекционного дисплея. А ещё в Китае уже готов обновлённый интерьер с новой панелью – без деревянных вставок, с новым рулём и коротким джойстиком АКПП
1/12
В максимальной комплектации GS8 имеет всё, что предлагается в этом классе. Кроме разве что проекционного дисплея. А ещё в Китае уже готов обновлённый интерьер с новой панелью – без деревянных вставок, с новым рулём и коротким джойстиком АКПП

Кресла первого ряда мягкие, комфортные, с хорошим профилем – хотя оценить их удобство в полной мере за короткий тест трудно. Но даже этого времени хватило, чтобы понять: посадка водителя в GAC GS8 вполне «европейская», и в целом эргономика здесь на хорошем уровне. Ручки-кнопки расположены логично, приборы легко читаются, пространства над головой в избытке.

Единственный серьёзный прокол: рослым водителям в GS8 не хватает диапазона продольной регулировки кресла. Видимо, в GAC посчитали, что простор для пассажиров важнее. Он и правда есть. Тем более, что второй ряд можно двигать вперёд-назад на 32 см, а наклон спинок регулируется в широком диапазоне.

Но просторен кроссовер только до момента, когда нужно поехать куда-то вшестером. Ради сидящих на третьем ряду при­ходится сдвигать диван и вертикально ставить спинку. Зато везти сзади можно не только детей. Да, взрослым придётся сидеть с задранными коленями (подушки третьего ряда низкие), но не враспор – места над головами достаточно. И даже преду­смотрены дополни­тельные воздуховоды вентиляции.

Вопрос №5. И как GAC GS8 едет?

С подробным ответом на этот вопрос мы, пожалуй, подождём до полно­ценного теста. А пока – первые, короткие впечат­ления. Супер­динамики от двух­тонного кроссовера с 4-цилин­дровым турбо­мотором ждать не приходится, но его 190 сил хватает, чтобы держаться в потоке и даже обгонять. Японский «автомат» отлича­ется настройками на разных версиях кроссовера — на полно­приводном GS8 он вовремя подсовывал двигателю нужную передачу, а в режиме Sport держал его в тонусе. Но передне­приводный кроссовер огорчил секундными задержками при нажатии на педаль газа – это время требо­валось «автомату», чтобы проснуться и перелезть на пониженные ступени.

С настройками шасси картина обратная: передне­приводный GAC GS8 комфортнее и тише, при этом неплохо управ­ляется. Только усилие на руле низкое, а перевод его настройки в Sport лишь отчасти решает проблему.

Полноприводная версия воспринимается более собранной, с информа­тивным рулевым управ­лением и неплохим балансом — но только на хорошем асфальте. Ямы или лежачих полицейских её подвеска отрабаты­вает с ощутимыми жёсткими толчками, хотя и без пробоев. И микро­рельеф дороги полноприводный GS8 чувствует сильнее.

Что объединяет обе версии — это никудышные китайские шины, из-за которых у автомо­билей низкие предельные возмож­ности, что в повороте, что на торможении. Но тут покупателям, скорее всего, придётся рассчиты­вать только на себя. Все машины GAC будет поставлять из Гуанджоу, и планов по российской локали­зации у компании пока нет.

Вопрос №6. Когда и где его можно будет купить?

Продажи стартуют в ближайшее время. Поначалу — силами четырёх дилеров в Москве, Санкт-Петербурге и Владимире. Но планов громадьё. Сначала 30 центров во всех городах-миллион­никах и значимых регионах, а в перс­пективе – до 100 офици­альных дилеров. Уже созданы склады запчастей и новых автомо­билей, поэтому доставка машины клиенту должна проис­ходить быстро. Главное, чтобы эти клиенты были.

GAC GS8 будет продаваться в трёх комплектациях (GE, GL, GT) и с двумя вариантами привода. Цены от 1,898 миллиона за машину с передним приводом, тканевым салоном, ксеноно­выми фарами и камерой заднего вида, до 2,498 миллиона рублей за полно­приводный кроссовер в макси­мальном оснащении, отличающийся от проме­жуточной версии GL наличием полного пакета систем безопасности.

Помимо весьма адекватных цен, GAC хочет привлечь покупа­телей достойными условиями гарантии – 5 лет или 150 тыс. км пробега.

Несмотря на привлекательные цены, китайцы рискуют, начиная свою экспансию на российский рынок с такого большого и недешёвого автомобиля. Ведь сейчас у нас куда лучше продаются кроссоверы покомпактнее. Однако, как заявляют менеджеры GAC Motor, для компании важно заявить о себе как о произво­дителе качествен­ных машин, дистанциро­вавшись от остального китайского автопрома. И тут у GAC GS8 конкурентом будет только рамный Haval H9.

Кстати, GAC планирует ещё сделать контрольный выстрел — следом за GS8 представить в России большой минивэн GM8. И лишь потом выводить на наш рынок более компактные и дешёвые кроссоверы. Выстрел в ногу, или эти ребята знают что-то, чего не знаем мы? Скоро проверим.

Интересен GAC GS8?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение