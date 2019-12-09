Дональд Гак: 6 вопросов к GAC GS8, очень большому кроссоверу из Китая

Спустя несколько лет в Гуанчжоу решили создавать и собственные автомобили. В 2006 году был открыт центр разработки GAC R&D, в 2008-м основана производственная компания GAC Motor, а спустя ещё два года запущена в серию первая самостоятельная модель. Сегодня продуктовая линейка GAC официально насчитывает 15 моделей – седаны, кроссоверы, минивэны и даже электромобили. А общий объём их выпуска превышает полмиллиона автомобилей в год.

Однако за пределами Китая марка GAC известна меньше, чем Geely или Great Wall. По словам менеджеров компании, она не выходила на международные рынки, пока не разработала машины, удовлетворяющие высоким требованиям иностранных покупателей.

Кстати, на внутреннем рынке модели компании продаются под брендом GAC Trumpchi. По-китайски это звучит как «Лучшее для Китая». Но с последними президентскими выборами в США название вдруг стало двояким: уж больно похоже на фамилию Дональда Трампа. Китайцам такое сходство не нравится, и теперь на внешних рынках модели называются просто GAC.