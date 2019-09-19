Китайский конкурент Toyota Highlander добрался до России
Николай Андреев
В базе Росстандарта появились сертификационные документы на большой семиместный кроссовер GAC GS8. Он станет одной из первых моделей, с которыми китайская компания GAC Motor выйдет на российский рынок.
По размерам GAC GS8 сопоставим с Toyota Highlander и Honda Pilot. Длина китайского кроссовера 4836 миллиметров, ширина – 1910 мм, высота – 1770 мм. Колёсная база равна 2800 мм. Диаметр колёсных дисков — 17 или 18 дюймов.
Для России предложен только один двигатель — двухлитровая «турбочетвёрка» мощностью 190 л.с. (300 Н·м), рассчитанная на использование бензина
АИ-92.Мотор сочетается с шестиступенчатым «автоматом» Aisin, а привод может быть передним или полным с подключением задней оси многодисковой муфтой BorgWarner.
В список оснащения GS8 входят передние, боковые и коленные подушки безопасности, система стабилизации, климат-контроль, функция контроля давления в шинах, адаптивный круиз-контроль и камеры кругового обзора.
Сертификационные документы на GAC GS8 вступили в силу 17 сентября 2019 года, однако дата официального начала продаж пока не объявлена.