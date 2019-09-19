Китайский конкурент Toyota Highlander добрался до России

По размерам GAC GS8 сопо­ставим с Toyota Highlander и Honda Pilot. Длина китай­ского кроссовера 4836 милли­метров, ширина – 1910 мм, высота – 1770 мм. Колёсная база равна 2800 мм. Диаметр колёсных дисков — 17 или 18 дюймов.

Для России предложен только один двигатель — двух­литровая «турбо­четвёрка» мощностью 190 л.с. (300 Н·м), рассчи­танная на использо­вание бензина АИ-92. Мотор сочетается с шести­ступенчатым «автоматом» Aisin, а привод может быть передним или полным с подключе­нием задней оси много­дисковой муфтой BorgWarner.