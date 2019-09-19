Как в реальности продавались новые автомобили в России в августе

Китайский конкурент Toyota Highlander добрался до России

Новости

Николай Андреев

В базе Росстандарта появились сертификационные документы на большой семиместный кроссовер GAC GS8. Он станет одной из первых моделей, с которыми китайская компания GAC Motor выйдет на российский рынок.

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  • По размерам GAC GS8 сопо­ставим с Toyota Highlander и Honda Pilot. Длина китай­ского кроссовера 4836 милли­метров, ширина – 1910 мм, высота – 1770 мм. Колёсная база равна 2800 мм. Диаметр колёсных дисков — 17 или 18 дюймов.

  • Для России предложен только один двигатель — двух­литровая «турбо­четвёрка» мощностью 190 л.с. (300 Н·м), рассчи­танная на использо­вание бензина АИ-92. Мотор сочетается с шести­ступенчатым «автоматом» Aisin, а привод может быть передним или полным с подключе­нием задней оси много­дисковой муфтой BorgWarner.

  • В список оснащения GS8 входят передние, боковые и коленные подушки безопас­ности, система стабили­зации, климат-контроль, функция контроля давления в шинах, адаптив­ный круиз-контроль и камеры кругового обзора.

Сертификационные документы на GAC GS8 вступили в силу 17 сентября 2019 года, однако дата офици­ального начала продаж пока не объявлена.

Присмотритесь к GAC GS8?

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