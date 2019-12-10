Китайского конкурента Toyota Highlander оценили в России в стоимость RAV4
Николай Андреев
Китайская компания GAC Motor вышла на российский рынок с большим семиместным кроссовером GS8 (4836 миллиметров в длину). Он предлагается только с двухлитровой «турбочетвёркой» мощностью 190 л.с. (300 Н·м). Двигатель сочетается с шестиступенчатым «автоматом» Aisin, а привод может быть передним (от 1 898 000 ₽) или полным (от 2 298 000 ₽) с подключением задней оси многодисковой муфтой BorgWarner.
Для сравнения: за цену GAC GS8 Toyota предлагает более компактный RAV4 (длина составляет 4600 миллиметров). 150-сильный переднеприводный кроссовер с шестиступенчатой «механикой» стоит минимум 1 756 000 ₽, а с вариатором — уже 1 980 000 ₽. За Toyota Highlander (4890 миллиметров в длину) с 249-сильным 3.5 V6 просят 3 501 000 ₽.
GAC GS8 доступен в трёх комплектациях. Базовая GE (от 1 898 000 ₽) включает шесть подушек безопасности, систему стабилизации, ксеноновые фары, люк с электроприводом, трёхзонный климат-контроль, передние сиденья с подогревом и вентиляцией, мультимедийку
с 10-дюймовым экраном.
В средней комплектации GL (от 2 198 000 ₽) добавятся матричные светодиодные фары, камеры кругового обзора, панорамная крыша, память водительского сиденья, беспроводная зарядка для смартфонов и розетка на 230 Вольт.
В топ-версии GT (от 2 498 000 ₽) также есть адаптивный круиз-контроль, коленные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, система удержания в полосе и система автоматического торможения.
Компания GAC Motor объявила, что гарантия на GS8 составляет 5 лет или 150 000 километров пробега.