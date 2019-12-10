Китайского конкурента Toyota Highlander оценили в России в стоимость RAV4

Китайская компания GAC Motor вышла на российский рынок с большим семи­местным кроссовером GS8 (4836 милли­метров в длину). Он предлага­ется только с двух­литровой «турбо­четвёркой» мощностью 190 л.с. (300 Н·м). Двигатель сочетается с шести­ступенчатым «автоматом» Aisin, а привод может быть передним (от 1 898 000 ₽) или полным (от 2 298 000 ₽) с подключе­­нием задней оси много­­дисковой муфтой BorgWarner.

Для сравнения: за цену GAC GS8 Toyota предлагает более компактный RAV4 (длина составляет 4600 милли­метров). 150-сильный передне­приводный кроссовер с шести­ступен­чатой «механикой» стоит минимум 1 756 000 ₽, а с вариатором — уже 1 980 000 ₽. За Toyota Highlander (4890 милли­метров в длину) с 249-сильным 3.5 V6 просят 3 501 000 ₽.

GAC GS8 доступен в трёх комплектациях. Базовая GE (от 1 898 000 ₽) включает шесть подушек безопас­ности, систему стабили­зации, ксеноновые фары, люк с электро­приводом, трёх­зонный климат-контроль, передние сиденья с подогревом и венти­ляцией, мультимедийку с 10-дюймо ­вым экраном.

В средней комплектации GL (от 2 198 000 ₽) добавятся матричные свето­диодные фары, камеры кругового обзора, панорамная крыша, память водитель­ского сиденья, беспроводная зарядка для смарт­фонов и розетка на 230 Вольт.

В топ-версии GT (от 2 498 000 ₽) также есть адаптивный круиз-контроль, коленные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, система удержания в полосе и система автоматического торможения.